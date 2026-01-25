Po završetku finala, odigranog pred oko 13.000 gledalaca, Mandić je sa puno emocija pričao
Ostali sportovi
DUŠAN MANDIĆ, JEDAN OD HEROJA ZLATNE MEDALJE, PREPUN EMOCIJA: Preponosan sam! Ovo nisam doživeo
Slušaj vest
Dušan Mandić!
Veliki Dušan Mandić je sa četiri pogotka torpedovao Mađarsku u finalu Evropskog prvenstva i dao značajan doprinos u osvajanju zlatne medalje.
Srbija - Mađarska, finale Evropskog prvenstva Foto: @starsport/Srđan Stevanović, Peđa Milosavljević, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
Vidi galeriju
Po završetku finala, odigranog pred oko 13.000 gledalaca, Mandić je sa puno emocija poručio.
!Ne može bolje, teško da može. Teško je pobediti vrhunsku ekipu dva puta. Preponosan sam. Ovako nešto nisam doživeo. Svaka čast momcima na borbi. Čestitke Mađarskoj, svaka im čast na borbi. Oni su sjajni momc, sjajan protivnik. Večeras smo bili bolji pred prepunom Arenom."
Reaguj
Komentariši