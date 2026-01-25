Slušaj vest

"Delfini" su u spektakularnom finalu u beogradskoj "Areni" torpedovali najvećeg rivala, ekipu Mađarske rezultatom 10:7 (3:2, 2:3, 2:1, 3:1).

Srbija - Mađarska, finale Evropskog prvenstva Foto: @starsport/Srđan Stevanović, Peđa Milosavljević, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Heroj velike pobede bio je fantastični golman Srbije Milan Glušac.

"Neverovatan osećaj, obezele su me emocije. Došli smo da osvojimo Evropsko prvenstvo i to je to. Protiv svih, protiv sudija... Zahvalio bih se svima koji su bili uz nas, samo mi znamo kroz šta smo prošli. Igrali smo bez Ćuka, Mandića...", rekao je Glušac.

UNIQA osiguranje ponosno nosi titulu zvaničnog osiguranja Evropskog prvenstva (EP) u vaterpolu za muškarce, koje u Beograd dovodi najbolje selekcije kontinenta. Kao osiguravajuća kompanija, UNIQA se brine o sigurnosti učesnika takmičenja, posetilaca i osoba angažovanih u organizaciji događaja, kao i Beogradske arene, u kojoj se ovo prestižno takmičenje održava.

Ne propustiteOstali sportoviKOŠARKAŠI ZVEZDE BODRE VATERPOLISTE: Dobra poznata lica u Areni navijaju za Srbiju!
WhatsApp Image 2026-01-25 at 20.52.19.jpeg
Ostali sportoviPRVE REČI STEVANOVIĆA POSLE PLASMANA U POLUFINALE EP: Publika nam je dala energiju, spremamo se za petak...
hungary-serbia-580470.JPG
Ostali sportoviSELEKTOR SRBIJE PECNUO MAĐARE PRED VELIKI DUEL: Zbog njih su menjana pravila....
france-serbia-578988.JPG
Ostali sportoviSRBIJA JE PRVI FAVORIT ZA ZA ZLATO! Proslavljeni Hrvat nahvalio Delfine, pa im zapretio...
Vaterpolo Srbija Svetsko prvenstvo.jpg

Himna Bože pravde na vaterpolo finalu Izvor: Kurir