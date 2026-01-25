NESTVARNI MILAN GLUŠAC: Neverovatan osećaj, protiv svih, protiv sudija...
"Delfini" su u spektakularnom finalu u beogradskoj "Areni" torpedovali najvećeg rivala, ekipu Mađarske rezultatom 10:7 (3:2, 2:3, 2:1, 3:1).
Heroj velike pobede bio je fantastični golman Srbije Milan Glušac.
"Neverovatan osećaj, obezele su me emocije. Došli smo da osvojimo Evropsko prvenstvo i to je to. Protiv svih, protiv sudija... Zahvalio bih se svima koji su bili uz nas, samo mi znamo kroz šta smo prošli. Igrali smo bez Ćuka, Mandića...", rekao je Glušac.
