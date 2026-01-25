Slušaj vest

Vaterpolo reprezentacija Srbije pobedom u finalu EP nad Mađarskom (10:7) u Beogradu, postala je novi-stari šampion Evrope,

To nije promaklo oku srpskog košarkaša Bogdana Bogdanovića koji je odmah na svom Instagram nalogu čestitao Delfinima na zlatu.

Bogdan Bogdanović čestitao vaterpolistima Srbije
Bogdan Bogdanović čestitao vaterpolistima Srbije Foto: Printscreen/bogdanbogdanovic

Danima unazad kruže priče o povratku Bogdana u Partizan, ali leto je daleko...Ipak, nada postoji za Grobare.

Bogdan Bogdanović

