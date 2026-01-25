Poruka Bogdana Bogdanovića jasna kao dan!
U JEKU PRIČE O BOGDANOVOM DOLASKU U PARTIZAN! Oglasio se Bogdanović zapalio srpsku javnost!
Vaterpolo reprezentacija Srbije pobedom u finalu EP nad Mađarskom (10:7) u Beogradu, postala je novi-stari šampion Evrope,
To nije promaklo oku srpskog košarkaša Bogdana Bogdanovića koji je odmah na svom Instagram nalogu čestitao Delfinima na zlatu.
Bogdan Bogdanović čestitao vaterpolistima Srbije Foto: Printscreen/bogdanbogdanovic
Danima unazad kruže priče o povratku Bogdana u Partizan, ali leto je daleko...Ipak, nada postoji za Grobare.
