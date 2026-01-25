Dušan Mandić je ujedno i član idealnog tima 37. po redu Evropskog prvenstva
DUŠAN MANDIĆ MVP FINALA: Srpski as obeležio meč za zlato sa četiri postignuta gola
Reprezentativac Srbije Dušan Mandić poneo je epitet MVP-a finala Evropskog prvenstva.
Mandić je u finalu protiv Mađarske postigao četiri pogotka.
Srbija - Mađarska, finale Evropskog prvenstva Foto: @starsport/Srđan Stevanović, Peđa Milosavljević, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
