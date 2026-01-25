Slušaj vest

Reprezentativac Srbije Dušan Mandić poneo je epitet MVP-a finala Evropskog prvenstva.

Mandić je u finalu protiv Mađarske postigao četiri pogotka.

Srbija - Mađarska, finale Evropskog prvenstva Foto: @starsport/Srđan Stevanović, Peđa Milosavljević, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Dušan Mandić je ujedno i član idealnog tima 37. po redu Evropskog prvenstva.

