Vaterpolo reprezentacija Srbije na dominantan način je osvojila titulu šampiona Evrope.

U finalu odigranom pred 13.000 gledalaca u beogradskoj Areni, Srbija je savladala Mađarsku rezultatom 10:7.

No, pored medalja, zlatnim Delfinima sleduje i novčana nagrada, što je uređeno članom 8 Uredbe o nacionalnim sportskim priznanjima i novčanim nagradama.

Vaterpolisti će dobiti po 20.000 evra u dinarskoj protivrednosti za najsjajnije odličje.

"Za osvojenu medalju na Evropskom prvenstvu u ekipnim ili pojedinačnim sportovima u olimpijskoj ili paraolimpijskoj sportskoj disciplini, dodeljuje se novčana nagrada za svakog osvajača medalje i glavnog trenera ekipe, tj. trenera sportiste u iznosu od:

1) 20.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, za zlatnu medalju;

2) 15.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, za srebrnu medalju;

3) 10.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, za bronzanu medalju.

Novčane nagrade iz stava 1. tač. 1)-3) ovog člana isplaćuju se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije važećim na dan isplate", stoji u pomenutom članu 8 Uredbe o nacionalnim sportskim priznanjima i novčanim nagradama.