Vaterpolo reprezentacija Srbije šesti put od ostamostaljenja je postala šampion Evrope.

Srbija - Mađarska, finale Evropskog prvenstva Foto: @starsport/Srđan Stevanović, Peđa Milosavljević, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©


"Delfini" su u spektakularnom finalu u beogradskoj "Areni" torpedovali najvećeg rivala, ekipu Mađarske rezultatom 10:7 (3:2, 2:3, 2:1, 3:1).

Nakon velikog finala određena je i idealna postava Evropskog prvenstva.

U njoj se nalaze tri srpska igrača Dušan Mandić koji je i MVP šampionata. Tu su još i najbolji strelac Strahinja Rašović i fantastični golman Milan Glušac.

Najbolji tim prvenstva izgleda ovako:

Stilijanos Argiropulos (Grčka)

Strahinja Rašović (Srbija)

Kristijan Manherc (Mađarska)

Konstantinos Kakaris (Grčka)

Akoš Nađ (Mađarska)

Dušan Mandić (Srbija)

Milan Glušac (Srbija)

Himna Bože pravde na vaterpolo finalu Izvor: Kurir