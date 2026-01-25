TROJICA DELFINA U IDEALNOJ POSTAVI: Sjajni srpski vaterpolisti među odabranima
"Delfini" su u spektakularnom finalu u beogradskoj "Areni" torpedovali najvećeg rivala, ekipu Mađarske rezultatom 10:7 (3:2, 2:3, 2:1, 3:1).
Nakon velikog finala određena je i idealna postava Evropskog prvenstva.
U njoj se nalaze tri srpska igrača Dušan Mandić koji je i MVP šampionata. Tu su još i najbolji strelac Strahinja Rašović i fantastični golman Milan Glušac.
Najbolji tim prvenstva izgleda ovako:
Stilijanos Argiropulos (Grčka)
Strahinja Rašović (Srbija)
Kristijan Manherc (Mađarska)
Konstantinos Kakaris (Grčka)
Akoš Nađ (Mađarska)
Dušan Mandić (Srbija)
Milan Glušac (Srbija)
