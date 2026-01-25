Slušaj vest

Srbija je šampion Evrope u vaterpolu!

Neposredno po završetku finala u "Areni", u kome je Srbija savladala Mađarsku 10:7 i šesti put od osamostaljena postala najbolja na kontinentu, na ulice glavnog grada izašli su navijači.

Slavlje vaterpolista Srbije Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Zastave Srbije vijore se iz mnogih automobila, čuju se pesme navijača koji pristižu na trg, iz automobila se čuju pesma i trube.

Pogledajte detalje sa slavlja u centru Beograda.

Proslava povodom pobede vaterpolista Izvor: Kurir

Podsetimo, Srbija je u finalu 37. Evropskog prvenstva pobedila Mađarsku 10:7 i tako se posle osam godina vratila na tron.

