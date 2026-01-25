Zastave Srbije vijore se iz mnogih automobila, čuju se pesme navijača koji pristižu na trg
BEOGRAĐANI IZAŠLI NA ULICE DA PROSLAVE ZLATO VATERPOLISTA: Pogledajte detalje slavlja iz centra grada
Srbija je šampion Evrope u vaterpolu!
Neposredno po završetku finala u "Areni", u kome je Srbija savladala Mađarsku 10:7 i šesti put od osamostaljena postala najbolja na kontinentu, na ulice glavnog grada izašli su navijači.
Slavlje vaterpolista Srbije Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
Zastave Srbije vijore se iz mnogih automobila, čuju se pesme navijača koji pristižu na trg, iz automobila se čuju pesma i trube.
Pogledajte detalje sa slavlja u centru Beograda.
Podsetimo, Srbija je u finalu 37. Evropskog prvenstva pobedila Mađarsku 10:7 i tako se posle osam godina vratila na tron.
