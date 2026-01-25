Srbija je šesti put od osamostaljenja postala šampion Evrope
Ostali sportovi
NIŠTA LEPŠE NEĆETE DANAS VIDETI: Pogledajte kroz foto-galeriju kako je izgledalo slavlje zlatnih Delfina
Slušaj vest
Vaterpolisti Srbije umeli su da proslave zlatnu medalju, osvojenu na Evropskom prvenstvu u Beogradu.
Srbija je pred 13.000 gledalaca savladala Mađarsku i okitila se najsjajnijim odličjem.
Usledilo je veliko slavlje u beogradskoj "Areni", kako u bazenu, tako i pored njega, ali i na tribinama.
Pogledajte detalje kroz fotografije sa lica mesta.
Slavlje vaterpolista Srbije Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
Vidi galeriju
Srbija je šesti put od osamostaljenja postala šampion Evrope.
1 · Reaguj
Komentariši