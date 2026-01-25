Slušaj vest

Vaterpolisti Srbije umeli su da proslave zlatnu medalju, osvojenu na Evropskom prvenstvu u Beogradu.

Srbija je pred 13.000 gledalaca savladala Mađarsku i okitila se najsjajnijim odličjem.

Usledilo je veliko slavlje u beogradskoj "Areni", kako u bazenu, tako i pored njega, ali i na tribinama.

Slavlje vaterpolista Srbije Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

 Srbija je šesti put od osamostaljenja postala šampion Evrope.

Dušan Mandić, Vaterpolo

Himna Bože pravde na vaterpolo finalu Izvor: Kurir