Slušaj vest

Rukometaši Hrvatske pobedili su večeras u Malmeu selekciju Švajcarske sa 28:24 (13:11), u utakmici drugog kola Grupe 2 u drugoj fazi Evropskog prvenstva.

1/4 Vidi galeriju Rukometna reprezentacija Hrvatske na Evropskom prvenstvu Foto: MATHILDA SCHULER / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

U selekciji Hrvatske najbolji učinak su imali Zvonimir Srna i Ivan Martinović sa po pet golova, dok je Filip Glavaš postigao gol manje.

Bolji od ostalih u ekipi Švajcarske bio je Samjuel Cender sa šest golova, a Luka Maros je upisao pet golova.

Ranije danas u Grupi 2 Slovenija je pobedila Mađarsku sa 35:32, dok je Island bio bolji od Švedske sa 35:27.

U Grupi 2 po četiri boda imaju Island, Švedska, Slovenija i Hrvatska, a po bod imaju Mađarska i Švajcarska.

U narednom kolu, u utorak igraju Švajcarska i Island (15.30), Slovenija i Hrvatska (18.00), kao i Švedska i Mađarska (20.30).

Plasman u polufinale izboriće dve najbolje plasirane selekcije.