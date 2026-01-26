Slušaj vest

Vaterpolo reprezentacija Srbije stigla je do evropskog zlata.

Upravo je Glušac obeležio čitavo Evropsko prvenstvo, a po završetku finalnog meča dobio je moćnu i neočekivanu poruku od legende srpskog vaterpola, Denisa Šefika. On je, gostujući u studiju Radio televizije Srbije, prvo pohvalio sve vaterpoliste.

- Kako se ovo radi? Radi se tako da sam ubeđen da je naša ekipa želela mnogo više pobedu nego reprezentacija Mađarske. Mislim da je naša reprezentacija najbolja, ali to morate da pokažete i u bazenu. Naša reprezentacija imala je fanatizam, preduslov za uspeh. Naša ekipa je pregazila Mađarsku, očekivao sam pobedu, ali ovako zrelu igru u svakom momentu da smo znali šta igramo, nisam očekivao. Čestitam im. Iznenadili su i mene, sve su zaslužili. Ekipa koja je najviše pokazala večeras se nije videla. Mađarska nije ličila ni blizu na sebe, ali ne zahvaljujući njima, već zahvaljujući našem timu, koji im ništa nije dozvolio večeras - rekao je on, pa se osvrnuo na publiku:

- Publika je igrač više i nadam se da se ne svedamo samo na to da ne uzimamo medalje kod kuće. Naravno da nije isto kada igrate pred 11.000 ljudi kao večeras u Beogradskoj Areni.

Potom je u dahu nastavio.

- Kad vam nedostaje Ćuk, a vi ovako dobijete Mađare da njihov najbolji igrač Kristijan Manherc ne da nijedan gol... To znači da su svi naši od prvog do zadnjeg bili bolji večeras. Naš selektor je bio bolji od mađarskog, naš golman je bio bolji od mađarskog, svi su ovo zaslužili.

Imao je Denis Šefik zaista moćnu poruku za Milana Glušca.

- Milane, veće je nego što misliš - rekao je legendarni golman.

Zatim se još jednom osvrnuo na partiju Glušca.

- Sredinom treće četvrtine imali su par kontri, a on je odreagovao fenomenalno i njegova uloga u ovom svemu je mnogo veća nego što on sam može da misli. U momentima u kojima smo izgubili konce u igri, on je sa par odbrana bio najbitniji. Najvažnije je da golman u najbitnijim momentima brani dobro. Pokazao je mentalnu snagu i čestitam mu - zaključio je Šefik.

