Vaterpolisti Srbije ponovo su obradovali naciju i stigli do evropskog zlata.

U finalnom meču "delfini" su sa 10:7 srušili Mađarsku i Beogradska Arena posle toga je eksplodirala.

Selektor naše reprezentacije, Uroš Stevanović, na taj način uspeo je da donese novi veliki uspeh, te je olimpijskom, dodao i evropsko zlato, a veliko je pitanje da li bi u tome uspeo da u stručnom štabu nije imao jednu Hrvaticu.

Dajana Zoretić (40) je zanosna Riječanka koja je u stručnom štabu vaterpolo reprezentacije Srbije zadužena za kondicionu pripremu igrača. Rad na izdržljivosti i eksplozivnosti, uz programe prilagođene individualnim potrebama svakog igrača bili su njena zaduženja, a Dajana ih je izvršila na spektakularan način.

Svojovremeno je njeno angažovanje u reprezentaciji Srbije donelo puno buke, te su je nazivali "trojanskim konjem" i "ubačenim elementom", a ona se jednom prilikom, u razgovoru za Mozzart Sport, dotakla pritisaka sa kojima se suočavala u Srbiji.

- Pre nego što bilo šta drugo kažem, najpre želim da se zahvalim glavnom treneru Urošu Stevanoviću, koji je od prvog našeg razgovora verovao da sam ja ta koja će sigurno dovesti celi tim u top formu u trenutku kada je to najvažnije. Ono što uvek ističem u razgovoru s drugima jeste njegova empatija i zahvalnost, što je u meni izazvalo neopisivu emociju. Čovek se, doslovno pet minuta nakon osvajanja zlata, setio da me nazove i proveri gde sam na tribinama, a zatim je došao po mene kako bismo zajedno proslavili uspeh. Takođe, želim da se zahvalim svim igračima koji su nosili teško breme, kao i celom stručnom štabu, jer smo jedni drugima bili oslonac u dobrim i lošim trenucima - počela je priču svojovremeno Dajana za Mozzart Sport, pa otkrila odakle baš u Srbiji:

- Imali smo tri konstruktivna razgovora koje bih nekako podelila u tri faze ideja, praktična primena – cilj i razlog zašto on baš mene želi. Sama činjenica da su razgovori trajali u tri faze svedoči o mom premišljanju, budući da bi to bio moj prvi angažman s A reprezentacijom. Reč je o totalno drugačijoj periodizaciji treninga u odnosu na klupski nivo, gde je fokus isključivo na jednom cilju, što ostavlja vrlo malo mesta za greške. Takođe, novo okruženje i način rada predstavljaju izazov koji je, uistinu, privlačan. Iskreno ću reći šta me je navelo da prihvatim ovu priliku: verujem da, ako nekome pružimo nadu, može postići uspeh, a ako mu damo veru, može osvojiti svet. Ono što mi je Uroš posebno istakao tokom tih razgovora jeste vera u moje znanje, a to mi daje uverenje da ćemo zajedno ostvariti jedan jedini cilj na koji naravno utiče puno faktora.

Bilo je dosta skeptičnih po pitanju njenog angažmana u reprezentaciji Srbije...

- Mediji imaju ključnu ulogu u oblikovanju percepcije, a ponekad ta percepcija može biti iskrivljena ili vođena senzacionalizmom, umesto objektivnošću. Iako ne živim od medijskih naslova, već od znanja, truda i ljubavi prema svom poslu, svesna sam teških pritisaka koje medijski narativi mogu da stvore. Moj lični izbor je – uvek dovoljno, ne apsolutno, lično ‘goreti’ za ideale u ulogama u kojima biram da doprinosim zajednicama koje gradim, i u porodici, i u susedstvu. Tamo gde to nije moguće u trenucima nezrelosti pojedinca, ili zbog grupisanja loših namera, uvek strpljivo tražim put, način, sredstvo kako da vratim razum, empatiju, ljubav, duh tamo gde je usfalilo. Pobedama bi trebalo graditi najbolje verzije sebe, a porazima dobijati podsetnike na još neotkrivene i ‘neutrenirane’ dimenzije sebe kojima opet pobeđuješ u budućnosti – na takmičenjima, sportskim i životnim. Takve negativne reakcije često reflektuju više o osobama koje ih iznose nego o onima na koje se odnose. U sportskoj karijeri, suočavanje s kritikama je gotovo neizbežno, ali važno je znati da one ne definišu našu vrednost, niti naš uspeh. Moramo da se fokusiramo na ono što možemo da kontrolišemo – naš rad, našu strast i našu predanost ciljevima, umesto da dozvolimo spoljnim uticajima da nas obeshrabre. U tom su smislu, znanje i ljubav prema poslu jači od bilo kakvih komentara ili predrasuda koje se mogu pojaviti. Iskreno u mom društvu nije još prošao neki događaj da nisam dobila nešto u znaku konja, bez obzira što su mi najdraže životinje majmuni i foke. Moja najintimnija maksima su brojne ‘zlatne medalje koje nisu vidljive očima, već srcem’, a to su zlatne medalje osvojene na ‘olimpijadi života’ - zaključila je Dajana Zoretić.

Sada je Dajana ponovo bila bitan šraf u mašineriji "delfina" i zasluženo se radovala sa vaterpolistima po završetku meča protiv Mađarske.

