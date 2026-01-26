Slušaj vest

Apsolutni heroj ovog takmičenja bio je golman našeg nacionalnog tima, Milan Glušac.

Milan Glušac Vaterpolo reprezentacija Srbije

Neočekivano je dobio šansu, uskočio u bazen kada je bilo najvažnije i najteže, te svojim odbranama dokazao kako se postaje šampion.

Sada je Glušac na još jedan način uspeo da oduševi sve u našoj zemlji. Oglasio se na svom Instagram profilu, objavio sliku sa peharom, medaljom i ličnim priznanjem pošto je bio najbolji golman takmičenja, te dodao moćnu poruku:

- Velik јe Gospod, i valja Ga slaviti, i veličanstvo Njegovo ne može se dosegnuti - citirao je reči iz Svetog Pisma, tačnije Psalam 145:3 Glušac.

Bio je emotivan Glušac i po završetku finalnog meča kada je rekao sledeće:

- Neverovatan osećaj, obuzele su me emocije, ne znam šta da kažem. U najavi sam rekao da smo došli da osvojimo ovo prvenstvo i završili smo posao. Ovo je bila pobeda tima, protiv svih, protiv sudija, imali smo probleme poslednjih dana, samo oni znaju kroz šta smo prošli. Igrali smo bez Ćuka, Mandića ranije, ne znam šta da kažem, to je to, pobedili smo i osvojili, to je najbitnije.

Srbija je na ovom Evropskom prvenstvu definitivno dobila novog heroja i njegovo ime je Milan Glušac!

