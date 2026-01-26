Ekipe Nju Ingland Petriotsa i Sijetl Sihoksa plasirale su se prošle noći u finale Nacionalne fudbalske lige (NFL), Superboul.
OBEZBEDILI IGRANJE SUPERBOULA
DENVER ZAUSTAVLJEN U FINALU KONFERENCIJE! U jednom od najvećih događaja na svetu repriza iz 2015. godine!
Petriotsi su u finalu Američke fudbalske konferencije kao gosti pobedili Denver Bronkose sa 10:7, dok su Sihoksi kao domaćini slavili u finalu Nacionalne fudbalske konferencije protiv Los Anđeles Remsa sa 31:27.
Superboul, 60. po redu, na programu je 9. februara u Santa Klari u Kaliforniji.
Duel Nju Inglanda i Sijetla biće repriza Superboula iz 2015. godine kada su slavili Petriotsi.
Sijetl će igrati svoj četvrti Superboul u istoriji, prvi posle 11 godina. Na drugoj strani, Nju Inglad će se 12. put u istoriji boriti za Lombardijev trofej, prvi put posle sedam godina.
