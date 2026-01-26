Slušaj vest

Petriotsi su u finalu Američke fudbalske konferencije kao gosti pobedili Denver Bronkose sa 10:7, dok su Sihoksi kao domaćini slavili u finalu Nacionalne fudbalske konferencije protiv Los Anđeles Remsa sa 31:27.

Superboul, 60. po redu, na programu je 9. februara u Santa Klari u Kaliforniji.

Duel Nju Inglanda i Sijetla biće repriza Superboula iz 2015. godine kada su slavili Petriotsi.

1/5 Vidi galeriju Nju Ingland Petriots - Denver Bronkos Foto: Garrett W. Ellwood/FR171054 AP, John Locher/AP

Sijetl će igrati svoj četvrti Superboul u istoriji, prvi posle 11 godina. Na drugoj strani, Nju Inglad će se 12. put u istoriji boriti za Lombardijev trofej, prvi put posle sedam godina.

Bonus video: