Petriotsi su u finalu Američke fudbalske konferencije kao gosti pobedili Denver Bronkose sa 10:7, dok su Sihoksi kao domaćini slavili u finalu Nacionalne fudbalske konferencije protiv Los Anđeles Remsa sa 31:27.

Superboul, 60. po redu, na programu je 9. februara u Santa Klari u Kaliforniji.

Duel Nju Inglanda i Sijetla biće repriza Superboula iz 2015. godine kada su slavili Petriotsi.

Sijetl će igrati svoj četvrti Superboul u istoriji, prvi posle 11 godina. Na drugoj strani, Nju Inglad će se 12. put u istoriji boriti za Lombardijev trofej, prvi put posle sedam godina.

