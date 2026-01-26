Slušaj vest

Delfini su u Beogradu osvojili Evropsko prvenstvo, a jedan od onih koji su obeležili ovaj turnir je svakako i mladi golman.

Milan Glušac je dominirao na golu od starta turnira i zasluženo je izabran u najbolji tim prvenstva.

Rođen je 30. septembra 2002. godine i najmlađi je u ekipi Uroša Stevanovića, a kao što smo rekli jedan je od najzaslužnijih za zlato.

Milan Glušac Vaterpolo reprezentacija Srbije Foto: Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026

Prezime Glušac nije često u Srbiji, a mnogi su ga zahvaljujući Milanu prvi put čuli.


Odakle je prezime Glušac?


Milan je rođen u Beogradu, ponikao je u Partizanu, a trenutno je član Novog Beograda. O njegovom privatnom životu se ne zna puno, ali zna se da prezime Glušac vuče korene iz Crne Gore i Hercegovine od roda Gluščevića i spominje se od 17. veka.

Prezime je zastupljeno i u Hrvatskoj, ali ne sreće se često.

Najviše Glušaca iz Hrvatske su Srbi, a prepostavlja se da se stanovništvo naseljavalo u Dalmaciji, gde postoji selo Glušci, u okolini Metkovića koje je dobilo ime po rodu Gluščevića sa Čeva.

"Ne kukamo kao Mađari" 

Milan Glušac je, kao i ostali, bio oduševljen nakon finala.

"Čestitke mojoj ekipi, mojim saigračima, braći, publici, hvala svima... Mislim da smo pokazali ko smo i šta smo. Idemo dalje, kao što sam rekao došli smo da osvojimo zlato i to smo i uradili", rekao je Glušac posle utakmica..

Milan Glušac Foto: Printskrin/Instagram

Nije hteo da priča o brojnim zdravstvenim problemima koje je imala reprezentacija Srbije uoči finala.

"Ne bih sad da pričam o tome, nismo mi kao Mađari, mi ne kukamo, mi se skupimo i tu smo jedan za drugog. Ne bih želeo to da komentariše, samo ljudi koji su bili uz nas znaju kroz šta smo prošli i stručni štab, tako da to ostaje između nas, najbitnije da smo osvojili medalju".

Ne propustiteOstali sportoviSRBIJA NE GUBI FINALA! Isplivao podatak iz rubrike verovali ili ne: Totalna dominacija "delfina" u poslednjih 15 godina, ovako nešto se NE PAMTI!
SERBIA-HUNGARY_31.JPG
TenisĐOKOVIĆEV MEČ JE OTKAZAN, ALI JE ON IPAK IZAŠAO NA TEREN! Pogledajte šta je radio Novak u vreme kada je trebalo da igra četvrto kolo Australijan opena
Novak Đoković
Ostali sportoviMILAN GLUŠAC CENTRALNA TEMA KOD MAĐARA! Heroj Srbije im srušio sve snove, a oni mu se obraćaju OVIM REČIMA! Region bruji o jednoj izjavi!
Milan Glušac
PolitikaSVAKI IGRAČ I TRENER DOBIJAJU PO 20.000 EVRA! Danas vanredna sednica Vlade nakon trijumfa srpskih vaterpolista, oglasio se ministar Mali
serbia-hungary-592890.JPG

Bonus video:

Vaterpolo Srbija - Crna Gora Izvor: Kurir televizija