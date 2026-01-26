Slušaj vest

Delfini su u Beogradu osvojili Evropsko prvenstvo, a jedan od onih koji su obeležili ovaj turnir je svakako i mladi golman.

Milan Glušac je dominirao na golu od starta turnira i zasluženo je izabran u najbolji tim prvenstva.

Rođen je 30. septembra 2002. godine i najmlađi je u ekipi Uroša Stevanovića, a kao što smo rekli jedan je od najzaslužnijih za zlato.

Odakle je prezime Glušac?



Milan je rođen u Beogradu, ponikao je u Partizanu, a trenutno je član Novog Beograda. O njegovom privatnom životu se ne zna puno, ali zna se da prezime Glušac vuče korene iz Crne Gore i Hercegovine od roda Gluščevića i spominje se od 17. veka.

Prezime je zastupljeno i u Hrvatskoj, ali ne sreće se često.

Najviše Glušaca iz Hrvatske su Srbi, a prepostavlja se da se stanovništvo naseljavalo u Dalmaciji, gde postoji selo Glušci, u okolini Metkovića koje je dobilo ime po rodu Gluščevića sa Čeva.

"Ne kukamo kao Mađari"

Milan Glušac je, kao i ostali, bio oduševljen nakon finala.

"Čestitke mojoj ekipi, mojim saigračima, braći, publici, hvala svima... Mislim da smo pokazali ko smo i šta smo. Idemo dalje, kao što sam rekao došli smo da osvojimo zlato i to smo i uradili", rekao je Glušac posle utakmica..

Nije hteo da priča o brojnim zdravstvenim problemima koje je imala reprezentacija Srbije uoči finala.

"Ne bih sad da pričam o tome, nismo mi kao Mađari, mi ne kukamo, mi se skupimo i tu smo jedan za drugog. Ne bih želeo to da komentariše, samo ljudi koji su bili uz nas znaju kroz šta smo prošli i stručni štab, tako da to ostaje između nas, najbitnije da smo osvojili medalju".

