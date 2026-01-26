NIJE MU BILO JASNO

Među njima su bili Čima Moneke, Kodi Miler-Mekintajer, Džordan Nvora, Jago dos Santos, Semi Odželej i Donatas Motiejunas.

Jedan od najboljih i najpopularnijih košarkaša crveno-belih u aktuelnoj sezoni je imao zanimljivo pitanje.

"Ne, ali kako su napravili bazen u areni???? Pitam", poručio je Nigerijac putem društvene mreže Instagram.

Ubrzo je dobio brojne poruke kao odgovor na to u vidu snimka na kojem je pokazan proces montaže bazena u Beogradskoj areni.

"Okej, okej, okej. Vidim sada... Ne umem da plivam pa sam se uplašio da ću da se udavim", napisao je Moneke, verovatno šaljivo.

Košarkaš se, zajedno sa saigračima i drugim članovima kluba, radovao pobedi Srbije protiv Mađarske i osvajanju titule na Evropskom prvenstvu.

Sada je vreme da se bazen razmontira i ukloni iz Beogradske arene, a da se vrati parket na kojem bi crveno-beli trebalo da igraju u petak u 25. kolu Evrolige protiv Dubaija.

Ukoliko se taj proces oduži, crveno-beli će biti domaćini novajliji u Evroligi u dvorani Aleksandar Nikolić.

