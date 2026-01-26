ZVEZDIN KOŠARKAŠ OSTAO U ČUDU KADA JE VIDEO PRIZOR U BEOGRADSKOJ ARENI! Sa tri prsta navijao za Srbiju, ali ovaj detalj nije mogao da shvati
Među njima su bili Čima Moneke, Kodi Miler-Mekintajer, Džordan Nvora, Jago dos Santos, Semi Odželej i Donatas Motiejunas.
Jedan od najboljih i najpopularnijih košarkaša crveno-belih u aktuelnoj sezoni je imao zanimljivo pitanje.
"Ne, ali kako su napravili bazen u areni???? Pitam", poručio je Nigerijac putem društvene mreže Instagram.
Ubrzo je dobio brojne poruke kao odgovor na to u vidu snimka na kojem je pokazan proces montaže bazena u Beogradskoj areni.
"Okej, okej, okej. Vidim sada... Ne umem da plivam pa sam se uplašio da ću da se udavim", napisao je Moneke, verovatno šaljivo.
Košarkaš se, zajedno sa saigračima i drugim članovima kluba, radovao pobedi Srbije protiv Mađarske i osvajanju titule na Evropskom prvenstvu.
Sada je vreme da se bazen razmontira i ukloni iz Beogradske arene, a da se vrati parket na kojem bi crveno-beli trebalo da igraju u petak u 25. kolu Evrolige protiv Dubaija.
Ukoliko se taj proces oduži, crveno-beli će biti domaćini novajliji u Evroligi u dvorani Aleksandar Nikolić.
UNIQA osiguranje ponosno nosi titulu zvaničnog osiguranja Evropskog prvenstva (EP) u vaterpolu za muškarce, koje u Beograd dovodi najbolje selekcije kontinenta. Kao osiguravajuća kompanija, UNIQA se brine o sigurnosti učesnika takmičenja, posetilaca i osoba angažovanih u organizaciji događaja, kao i Beogradske arene, u kojoj se ovo prestižno takmičenje održava.
Bonus video: