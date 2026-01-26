Slušaj vest

Angelina Topić nastavila je sa sjajnim rezultatima i u 2026. godini.

Srpska atletičarka ponovo je pomerila granice i na mitingu u poljskom Lođu uspela je da stigne do zlatne medalje, ali i jednog rekorda.

Oborila je Angelina državni rekord Srbije u skoku uvis u dvorani, te je sa preskočenih 198 centimetara osvojila zlatnu medalju. Koliko je dominantna bila govori i podatak da su rivalke takmičenje završile na visini od 190 centimetara, a Angelina je posle toga uspevala da preskoči 192 i 196 cm iz prvog pokušaja, dok je 198 preskočila iz trećeg puta.

1/12 Vidi galeriju Angelina Topić Foto: Sven Beyrich / imago sportfotodienst / Profimedia, PrintScreen / RTS, Screenshot RTS

Posle velikog uspeha oglasio se i otac i trener srpske atletičarke, Dragutin Topić.

- Senzacionalan start nove sezone, 198cm, novi lični i nacionalni rekord! Bravo mala - blistao je on.

Na mitingu u Lođu odličan rezultat ostvario je i bacač kugle Armin Sinančević.

On je zauzeo treće mesto u svojoj disciplini, pošto je bacio kuglu 19,93 metra.

BONUS VIDEO: