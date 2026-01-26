ANGELINA TOPIĆ NASTAVILA DA BLISTA! Srpkinja oborila državni rekord i stigla do novog zlata!
Angelina Topić nastavila je sa sjajnim rezultatima i u 2026. godini.
Srpska atletičarka ponovo je pomerila granice i na mitingu u poljskom Lođu uspela je da stigne do zlatne medalje, ali i jednog rekorda.
Oborila je Angelina državni rekord Srbije u skoku uvis u dvorani, te je sa preskočenih 198 centimetara osvojila zlatnu medalju. Koliko je dominantna bila govori i podatak da su rivalke takmičenje završile na visini od 190 centimetara, a Angelina je posle toga uspevala da preskoči 192 i 196 cm iz prvog pokušaja, dok je 198 preskočila iz trećeg puta.
Posle velikog uspeha oglasio se i otac i trener srpske atletičarke, Dragutin Topić.
- Senzacionalan start nove sezone, 198cm, novi lični i nacionalni rekord! Bravo mala - blistao je on.
Na mitingu u Lođu odličan rezultat ostvario je i bacač kugle Armin Sinančević.
On je zauzeo treće mesto u svojoj disciplini, pošto je bacio kuglu 19,93 metra.
