IVANA ŠPANOVIĆ PONOVO PRED DOMAĆOM PUBLIKOM! Najbolja srpska atletičarka u Beogradu ima jasne ciljeve!
Svetski asovi ispuniće Atletsku dvoranu na Banjici 11. februara, gde će 11. put po redu biti održan Belgrade Indoor Meeting. Publiku očekuje jedinstven atletski spektakl u kojem će, pored međunarodnih šampiona „kraljice sportova“, svoje umeće i snagu demonstrirati i domaće zvezde atletike.
Ponovo pred svojom publikom nastupiće i svetska i naša, jedinstvena i neponovljiva Ivana Španović, koja će na Belgrade Indoor Meeting-u započeti novu sezonu i krenuti ka novim visinama.
"Uvek je zadovoljstvo nastupati pred svojom publikom i svojim ljudima. Beograd već deset godina ugošćuje najveća imena svetske atletike, koji uživaju u gostoprimstvu i podršci publike, a za uzvrat pružaju vrhunske sportske spektakle", poručila je
Španovićeva.
Srpska reprezentativka u skoku udalj i troskoku ovoga puta će se, pod svodovima Atletске dvorane u Beogradu, takmičiti u disciplini troskok.
"Nepotrebno je reći da sam i sama bila inspirisana takvom atmosferom i ambijentom u kojem sam postizala neke od svojih najvećih rezultata. Ovog puta nastupam u drugoj disciplini, sa istim uživanjem, u sklopu priprema za najveća takmičenja koja nas očekuju
ove sezone“, istakla je srpska atletska diva.
Belgrade Indoor Meeting jedan je od svega osam mitinga na svetu sa „zlatnim“ statusom u kalendaru Svetske atletike, a Srpski atletski savez ponosan je na činjenicu da iz godine u godinu uspešno organizuje jedno od najkvalitetnijih dvoranskih
takmičenja na planeti.
"Moja želja je da u Beogradu ostvarim normu od 14.15 metara za Svetsko prvenstvo, a potom da nastavim da rezultatski napredujem i tehnički se ustalim za veće daljine kojima stremim“, zaključila je Španovićeva.
Zlatnu seriju čini osam mitinga – Boston i Njujork u SAD, Karlsrue, Lijeven, Torun, Ostrava, Madrid i Beograd – a kruna sezone biće Svetsko dvoransko prvenstvo u Torunju od 20. do 22. marta.
Ivana Španović je tokom bogate karijere ispisala istoriju srpske atletike osvojivši ukupno 15 velikih medalja (8 zlatnih, 2 srebrne i 5 bronzanih) na najvećim međunarodnim takmičenjima – sedam na evropskim, sedam na svetskim prvenstvima i jednu olimpijsku medalju, čime je postala jedna od najtrofejnijih i najuspešnijih atletičarki u istoriji domaćeg sporta.
