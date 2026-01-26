Slušaj vest

Golman vateprolo reprezentacije Srbije i novi miljenik nacije, Milan Glušac, bio je jedna od važnijih karika na putu naše zemlje ka zlatu na Evropskom prvenstvu.

Izabranici selektora Uroša Stevanovića pobedili su sinoć pred punom Arenom velikog rivala Mađarsku sa 10:7, a čak i kada je bio teško u napadu protiv sjajne ekipe, Glušac nije dozvoljavao Mađarima da se približe i izjednače.

Time je zaslužio da dobija najveće aplauze na rpedstavljanju, kao i skandiranje "MVP", a njegov put ka tituli "heroj nacije" nije bio nimalo lak.

Kako je otkrila Katarina Stevanović, profesorka fizike iz Sportske gimnazije u Beogradu, koju je pohađao i Glušac, on je ostao bez majke dok je pohađao 3. razred.

"Milan Glušac je dete koje je moralni pobednik vaterpolo turnira. Izgubio je mamu u trećem razredu Sportske i nastavio da trenira još bolje i jače. Ubeđena sam da je igrao za nju. Slava Bogu na ovakvoj deci!", poručila je Katarina, koja je inače predavala i njegovim saigračima Dušanu Mandiću i Vasiliju Martinoviću.

