Čuveni vaterpolista Nikola Rađen istakao je da je u vaterpolo ušao sasvim slučajno kao mali i da je igrom slučaja postao jedan od najboljih vaterpolista. Njegove ćerke, koje je dobio u braku sa pevačicom Anom Kokić takođe se bave sportom.

- Ja sam propustio ekskurzije, mature, rekreativne nastave, letovanja i zimovanja, to su osnovne stvari koje propustiš ako se oprobaš u sportu. Jako bi bilo korisno za odrastanje svakog deteta da se oproba u bilo kom sportu jer je jako bitno za fizionomiju i socijalizaciju deteta - kaže Rađen.

On objašnjava da je za svako dete dobro da se bavi sportom, ali se ne mora svako potpuno posvetiti i postati šampion.

- Klinci me najviše pitaju kako sam promašio gol, šta sam radio kada sam dao gol, da li me je neko jako počupao za ruku, da li su mi roditelji bili strogi i da li su mi nastavnici pravdali izostanke. Odlično je kada možete detetu da kažete ono što ga zanima i tišti, a i da mu pomognete da se opusti u vodi jer to nije prirodna čovekova sredina - objasnio je vaterpolista.

"Bio sam debeljuca"

Na pitanje da li su ga ćerke nasledile, odgovorio je:

- Ćerke su prve četiri godine bile stalno sa mnom. Znaju da plivaju i to veoma lepo, mlađa bolje igra vaterpolo od starije. Ipak, izabrale su odbojku, meni je drago, ja sam njihov najverniji i najvatreniji navijač. Veoma sam ponosan što su jako uspešne u tome - otkrio je Nikola Rađen.

Kako se odlučuje kojim će se dete sportom baviti, Nikola kaže da je najzdraviji sport kojim se neko može baviti vaterpolo.

- Plivanje aktivira sve mišiće na telu, vaterpolo je sport koji obuhvata tri sporta. Glavnu ulogu igraju roditelji ili deca koja ili vide nešto na društvenim mrežama ili koja pođu za društvom. Ja sam kao klinac promenio 5 ili 6 sportova dok se nisam našao u vaterpolu. Slučajno sam krenuo da se bavim vaterpolom. Ja sam bio debeljuca i krenula je kičma da mi se krivi i onda su lekari savetovali roditeljima da krenem na vaterpolo do mi se ispravi kičma. Nisam imao pojma šta je vaterpolo a šta je plivanje, a čovek mi je objasnio da je jedno sa, a jedno bez lopte. Odlučio sam se za ovo sa loptom i sasvim slučajno sam postao profesionalni vaterpolista - kaže Rađen.

