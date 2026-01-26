Slušaj vest

Na objavi se nalaze dvojica vaterpolista koji su bili jedni od najboljih na Evropskom prvenstvu koje je završeno pobedom Srbije protiv Mađarske.

Beograd je uživao u sjajnom turniru i tituli naše reprezentacije.

Svi igrači iz ekipe, predvođeni selektorom Urošem Stevanovićem, mogu se nazvati herojima, a među najboljima su bili Dušan Mandić i Milan Glušac.

Milan Glušac Vaterpolo reprezentacija Srbije

Upravo Mandić je objavio dve fotografije zajedno sa mladim golmanom koji je briljirao na šampionatu starog kontinenta.

Na obe fotografije koje su postavljena jedna pored druge nalaze se njih dvojica, a između te dve fotografije je 11 godina razlike.

U trenutku kada je prva napravljena Glušac je imao 13 godina, a na drugoj drži pehar zajedno sa najboljim vaterpolistom na svetu koji je pre 11 godina uveliko bio deo nacionalnog tima. Te, 2014. godine je sa Srbijom osvojio zlato na Evropskom prvenstvu u Budimpešti...

To je samo jedna od ukupno 17 medalja sa seniorskom reprezentacijom.

