Američki teniser Ben Šelton plasirao se danas u četvrtfinale Otvorenog prvenstva Australije u Melburnu, pošto je pobedio 13. igrača sveta Norvežanina Kaspera Ruda posle tri seta, 3:6, 6:4, 6:3, 6:4.

Rud je dobro počeo, oduzeo je servis Šeltonu u četvrtom gemu prvog seta, prednost je zadržao i poveo u meču.

Ben Šelton Foto: SV / - / Profimedia

Teniseri su u drugom setu osvajali gemove na svoje servise sve do poslednjeg 10. kada je Šelton napravio brejk i izjednačio.

Američki teniser je u naredna dva seta napravio po jedan brejk i posle prve meč lopte plasirao se u četvrtfinale.

Njegov protivnik biće branilac titule Italijan Janik Siner.

Australijan open Izvor: Kurir sport