Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je dan nakon osvajanja Evropskog prvenstva primio zlatne vaterpoliste, ali bez dvojice igrača - Dušana Mandića i Miloša Ćuka.

Vaterpolo savez Srbije je objasnio zbog čega pomenuti dvojac nije bio prisutan na prijemu.

"Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, primio je danas srpske vaterpoliste, koji su u nedelju pred punim tribinama Beogradske Arene pobedili Mađarsku i tako šesti put postali šampioni Evrope.

Prijemu nisu prisustvovali Miloš Ćuk i Dušan Mandić, koji su i u prethodnim danima bili pod jakom temperaturom. U pojedinim medijima pojavili su se navodi da Ćuk i Mandić iz nepoznatnih razloga nisu bili prisutni, ali Vaterpolo savez Srbije navodi da se radi o problemima zdravstvene prirode, koji već nekoliko dana muče veliki broj reprezentativaca, o čemu je i selektor Uroš Stevanović govorio posle meča", navedeno je u saopštenju VSS.

Predsednik Vučić je odmah nakon završetka meča čestitao srpskim vaterpolistima i zahvalio im za naporan rad i trud, a na prijemu je izjavio da je jako važno to što većina reprezentativaca nastupa u Srbiji.

Podsetimo, Miloš Ćuk je zbog bolesti propustio i finalnu utakmicu.

