Slušaj vest

Kakvi "delfini", strašni "delfini"! Na grudima vaterpolista Srbije opet je zasijalo zlato, ovoga puta evropsko. Postala je četa selektora Uroša Stevanovića šampion Evrope, i to na najbolji način - pred domaćom publikom u prepunoj Beogradskoj areni.

Dominacija naših sjajnih momaka završila se spektakularnim finalom i drugom pobedom nad velikom Mađarskom. A pobediti Mađare dva puta zaredom pakleno je teško... Ipak, izborili su se vaterpolisti Srbije sa svim problemima, a napao ih je i virus, u nekim periodima selektor nije mogao da održi čak ni normalan trening...

Nikola Jakšić je kapitenski uz svoje drugove izdržao sve. Nije mu bilo lako dok je strepeo kakva će biti odluka posle crvenog kartona kog je zaradio u polufinalu protiv Italije... Srećom, suspenzije nije bilo i mogao je da pomogne u stvaranju još jednog istorijskog rezultata.

- Čast je i privilegija biti kapiten ovim momcima. Samo mi znamo koliko je bio težak put i šta smo sve prošli da bismo došli do ovoga. Drago mi je što se sve na kraju isplatilo. Iskren da budem, ne postoji bolji osećaj nego osvojiti zlato pred prepunom Arenom i hvala svim ljudima koji su nas bodrili od početka do kraja. Eto, nadam se da ću imati priliku da se još koji put nađem u takvom ambijentu - rekao je Nikola dan nakon što je treći put postao šampion Evrope.

1/14 Vidi galeriju Srbija - Mađarska, finale Evropskog prvenstva Foto: @starsport/Srđan Stevanović, Peđa Milosavljević, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Selektor Stevanović je otkrio mnoge nedaće koje su pratile njegovu četu pred polufinale. Sedmorica igrača požalila su se na mučninu i temperaturu tokom noći. Bilo je povraćanja, dijareje... Na jutarnjem treningu bilo je samo osam reprezentativaca. Pitamo Nikolu šta im je tada prolazilo kroz glavu.

- Navikli smo da nam ne bude lagano. Nikada nam put do trofeja nije bio lak. Nikada nam ništa nije bilo stavljeno na tacnu, kako nama tako i drugim sportistima u Srbiji. Na kraju smo se izborili i s tim, jer nas niko za sedam dana ili godinu neće pitati da li smo bili bolesni, nego šta smo uradili. Tako da smo uspeli da prevaziđemo nedaće zajedno, i to je jedna od stvari zbog kojih sam zaista ponosan na saigrače jer smo pokazali ko smo i šta smo kad je bilo najteže... - naglasio je kapiten.

Vremena za odmor baš i nema, svako sada ide svojim putem, vraćaju se momci u klubove, gde se sezona nastavlja punom parom. Ipak, svi "delfini" trenutno razmišljaju o sledećem:

- Definitivno, oporavak, relaksacija, bez treninga... Da naglasim ovo bez treninga - uz osmeh kaže Jakšić i dodaje:

- Očekuje nas povratak klupskim obavezama, koje počinju već u subotu. Evropsko prvenstvo je bilo praktično sredinom sezone i jako je naporno fizički. Posebno u ovom novom sistemu takmičenja, osam utakmica u 15 dana, ali prevazići ćemo i umor, kao što smo i sve drugo.

Možda je u ovom trenutku prerano razmišljati o novim reprezentativnim akcijama, ali...

- Imamo Mediteranske igre i Svetski kup, a tu će verovatno igrati podmlađen sastav. Nas 2027. godine očekuje Svetsko prvenstvo u Budimpešti. Polako će krenuti pripreme i za to... Ali u stanju u kojem smo sada, verujte da jedino možemo da zaokružimo ovaj dan i zasluženo se odmorimo i proslavimo - zaključio je Nikola Jakšić.

Pakleno Put bez prava na kiks Neverovatnu snagu i čvrstinu prikazali su naši momci u finalu, toliku da ni strašna Mađarska nije imala šansu. - Mađari su zasluženo bili u finalu, čestitam i njima. Namučili su nas. Ali najveće čestitke idu nama, borili smo se od početka do kraja. Imali smo takav put da nije bilo prostora za kiks. Posle Holandije uspeli smo da se dižemo iz utakmice u utakmicu, da se pokažemo u najboljem svetlu kad je to bilo najvažnije.