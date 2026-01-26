Slušaj vest

Nakon osvajanja zlatne medalje na Evropskom prvenstvu u vaterpolu, desio se jedan emotivni detalj koji je privukao pažnju javnosti van samog bazena.

Majka srpskih reprezentativaca Nikole i Petra Jakšića, Mirjana, ponosno je objavila fotografiju sa sinovima, nastalu posle velikog uspeha, koja je brzo izazvala brojne pozitivne reakcije na društvenim mrežama.

Na slici su braća Jakšić sa osvojenim medaljama, u slavljeničkoj atmosferi pored bazena, daleko od takmičarskog naboja koji je pratio završnicu prvenstva.

Nikola i Petar Jakšić bili su važan deo šampionskog tima Srbije, a ovaj prizor izvan bazena podsetio je da veliki rezultati ne nastaju samo u utakmicama, već i u godinama rada, odricanja i podrške najbližih. Fotografija Mirjane Jakšić tako je postala kratak, ali upečatljiv zapis o pozadini jednog šampionskog uspeha.

Podsetimo, "Delfini" su u spektakularnom finalu u beogradskoj "Areni" torpedovali najvećeg rivala, ekipu Mađarske rezultatom 10:7 (3:2, 2:3, 2:1, 3:1).

1/14 Vidi galeriju Srbija - Mađarska, finale Evropskog prvenstva Foto: @starsport/Srđan Stevanović, Peđa Milosavljević, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Posle osam godina naš vaterpolo tim je ponovo šampion Evrope. Prethodno smo zlata osvajali 2006, 2012, 2014, 2016 i 2018. godine.

Ovo je treće zlato osvojeno u Beogradu, posle 2006, 2016, sada i 2026. godine.