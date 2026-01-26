Slušaj vest

Rukometaši Norveške i Portugala odigrali su nerešeno 35:35 u utakmici 3. kola grupe 1 druge faze Evropskog prvenstva.

Ovaj rezultat ne odgovara ni jednima ni drugima, pošto sada imaju po tri boda i minimalne šanse da se domognu jednog od prva dva mesta koje vode u polufinale.

Fantastične partije pružili su Luiš Frade za Portugaliju i Avgust Pedersen u selekciji Norveške. pivot Portugalaca postigao je 11, a bek Norvežana 10 golova.

U nastavku današnjeg programa u grupi 1 od 18 sati igraju Španija - Francuska, dok od 20.30 časova u velikom derbiju domaćin Danska igra protiv Nemačke