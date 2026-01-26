Slušaj vest

Ženska vaterpolo reprezentacija Srbije pobedila je danas u Funšalu selekciju Turske 9:8 (2:2, 3:2, 3:3, 1:1), u utakmici prvog kola Grupe C na Evropskom prvenstvu u Portugalu.

Srpski tim predvodila je Jovana Radonjić sa šest golova, Jelena Vuković postigla je dva, a Hristina Ilić jedan gol.

U ekipi Turske najefikasnija sa tri gola bila je Hanzade Dabag.

U drugoj utakmici Grupe C Italija je pobedila Hrvatsku 24:12 (7:6, 6:3, 6:3, 5:2).

Italija i Srbija imaju po tri boda, a Turska i Hrvatska su bez bodova.

Srbija će u drugom kolu u utorak od 13.15 igrati protiv Italije, a Turska će od 19.45 igrati protiv Hrvatske.