Slušaj vest

Španija je porazom od Danske ostala bez šansi za polufinale, ali uprkos tome odigrala je sjajan meč protiv Francuske.

1/10 Vidi galeriju Rukomet: 1. kolo Evropskog prvenstva Foto: Maximilian Koch / imago sportfotodienst / Profimedia

Španija je svesna da treća pozicija u grupi može da donese direktnu vizu za Svetsko prvenstvo koje se naredne godine igra u Nemačkoj, pa je ovaj trijumf imao daleko veću težinu od pukog prestiža.

Najraspoloženiji u pobedničkom sastavu bio je Barufet, koji je sa 10 pogodaka bio nerešiva enigma za francusku odbranu. Na drugoj strani, Min je predvodio Francusku sa sedam golova, ali to nije bilo dovoljno da se izbegne poraz.

Uprkos neuspehu, Francuzi i dalje drže sudbinu u svojim rukama kada je u pitanju borba za polufinale, ali u poslednjem kolu nemaju pravo na grešku – protivnik im je selekcija Nemačke.

Španija će, sa druge strane, u završnoj rundi igrati protiv Portugalije, sa jasnim ciljem da potvrdi pobedu i ostane u trci za treće mesto u grupi.

U poslednjem meču treće runde ove grupe večeras od 20.30 časova igraju Danska i Nemačka.