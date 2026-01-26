Slušaj vest

Ministarstvo sporta Republike Srbije obaveštava javnost da je izvršilo isplatu zaslužene novčane nagrade u iznosu od po 20.000 evra igračima i selektoru vaterpolo reprezentacije Srbije, za manje od 24 časa od osvajanja zlatne medalje na Evropskom prvenstvu u Beogradu.

Slavlje vaterpolista Srbije Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Vaterpolisti Srbije osvojili su titulu šampiona Evrope pobedom nad reprezentacijom Mađarske u finalu rezultatom 10:7, čime su još jednom potvrdili vrhunski kvalitet i kontinuitet uspeha srpskog vaterpola.

"Ministarstvo sporta nastaviće da pruža snažnu podršku vrhunskim sportistima i stručnom kadru koji svojim radom i rezultatima doprinose ugledu sporta i Republike Srbije", navodi se u saopštenju.

Ne propustiteOstali sportoviJEDNA OD NAJLEPŠIH LJUBAVNIH PRIČA SRPSKOG SPORTA! Heroj Srbije i MVP finala Dušan Mandić zaprosio je lepoticu na OVAJ način: "Nula bodova za romantiku, ali..."
mandic 10.jpg
Ostali sportoviSRBIJA NE GUBI FINALA! Isplivao podatak iz rubrike verovali ili ne: Totalna dominacija "delfina" u poslednjih 15 godina, ovako nešto se NE PAMTI!
SERBIA-HUNGARY_31.JPG
Ostali sportoviMILAN GLUŠAC CENTRALNA TEMA KOD MAĐARA! Heroj Srbije im srušio sve snove, a oni mu se obraćaju OVIM REČIMA! Region bruji o jednoj izjavi!
Milan Glušac
Ostali sportoviHEROJ SRBIJE SE OGLASIO I ODUŠEVIO ČITAVU NACIJU! Poruka Milana Glušca koja ODZVANJA!
Milan Glušac
Ostali sportoviMILAN GLUŠAC - OD ANONIMUSA DO APSOLUTNOG HEROJA! Filmska priča junaka Srbije! Stao na gol kada je bilo najteže i pokazao kako se postaje šampion!
Milan Glušac
Ostali sportovi"POD TOM PESMOM JE RAZARAN VUKOVAR": Sraman napad hrvatskog izveštača zbog pesme "Marš na Drinu" u Areni
SERBIA-HUNGARY_58.JPG
Ostali sportoviNIŠTA LEPŠE NEĆETE DANAS VIDETI: Pogledajte kroz foto-galeriju kako je izgledalo slavlje zlatnih Delfina
SERBIA-HUNGARY_58.JPG

Himna Bože pravde na vaterpolo finalu Izvor: Kurir