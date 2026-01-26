Slušaj vest

Delfini su zablistali u "Beogradskoj Areni", a momak o kome svi pričaju je fantastični golman Srbije Milan Glušac.

Milan Glušac Vaterpolo reprezentacija Srbije

Samo u velikom finalu "Ministar odbrane" Milan Glušac, kako su navijači prozvali svog novog vaterpolo heroja, upisao je 11 odbrana i jedan je od najzaslužnijih za veliki uspeh Delfina..

Glušac je postao zvezda, tema o kojoj se priča, postao je uzor i miljenik nacije. Tako je potpuno zasluženo i čuo skandiranje cele Arene: "MVP, MVP".

Glušac je samo u jednom napadu Mađara upisao četiri odbrane.

Pogledajte i sami ovaj fantastičan momenat.