Delfini su zablistali u "Beogradskoj Areni", a momak o kome svi pričaju je fantastični golman Srbije Milan Glušac.

Milan Glušac Vaterpolo reprezentacija Srbije Foto: Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026

Samo u velikom finalu "Ministar odbrane" Milan Glušac, kako su navijači prozvali svog novog vaterpolo heroja, upisao je 11 odbrana i jedan je od najzaslužnijih za veliki uspeh Delfina..

Glušac je postao zvezda, tema o kojoj se priča, postao je uzor i miljenik nacije. Tako je potpuno zasluženo i čuo skandiranje cele Arene: "MVP, MVP".

Glušac je samo u jednom napadu Mađara upisao četiri odbrane.

Pogledajte i sami ovaj fantastičan momenat.

Vaterpolo haos na meču Srbija - Mađarska Izvor: Kurir