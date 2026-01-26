Vaterpolisti Srbije pobedom nad Mađarskom 10:7 postali su novi prvaci Evrope
MILAN GLUŠAC JE HEROJ NACIJE: Čudesni srpski golman spustio "roletnu" Mađarima! Pogledajte četiri odbrane u jednom napadu...
Delfini su zablistali u "Beogradskoj Areni", a momak o kome svi pričaju je fantastični golman Srbije Milan Glušac.
Milan Glušac Vaterpolo reprezentacija Srbije Foto: Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026
Samo u velikom finalu "Ministar odbrane" Milan Glušac, kako su navijači prozvali svog novog vaterpolo heroja, upisao je 11 odbrana i jedan je od najzaslužnijih za veliki uspeh Delfina..
Glušac je postao zvezda, tema o kojoj se priča, postao je uzor i miljenik nacije. Tako je potpuno zasluženo i čuo skandiranje cele Arene: "MVP, MVP".
Glušac je samo u jednom napadu Mađara upisao četiri odbrane.
Pogledajte i sami ovaj fantastičan momenat.
