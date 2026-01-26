Slušaj vest

Golman vaterpolo reprezentacije Srbije Milan Glušac izjavio je danas da je osvajanje zlata na nedavno završenom Evropskom prvenstvu u Beogradu neverovatan osećaj i da smatra da on i njegovi saigrači još uvek nisu svesni uspeha koji su postigli.

"Neverovatan osećaj, kao da sanjam i da se nisam budio čitavog dana. Mislim da još nismo svesni šta smo uradili i da ćemo to biti tek za par meseci", naveo je Glušac za Radio-televiziju Srbije (RTS).

Reprezentacija Srbije osvojila je titulu prvaka Evrope, pošto je u nedelju u finalu Evropskog prvenstva u Beogradu pobedila selekciju Mađarske 10:7.

Glušac je rekao da su on i njegovi saigrači loše započeli prvenstvo, potcenivši selekciju Holandije u prvoj utakmici šampionata.

"Nismo otvorili najbolje. Mučili smo se sa Holanđanima, ali smo znali da moramo sve da pobedimo, ako želimo da osvojimo prvenstvo. Nažalost, nismo maksimalno shvatili Holandiju, uzeli smo dva boda i to nam je otežalo drugi krug. Uspeli smo na kraju da dođemo do svih pobeda i slavimo na kraju", kazao je Glušac.

Golman reprezentacije Srbije rekao je da smatra da je utakmica drugog kola prve faze protiv Španije bila najteža utakmica na turniru.

"Najlakše je bilo finale, a najteže protiv Španije, jer je to bila prelomna utakmica, ili jesmo ili nismo", izjavio je Glušac.

Glušac je naveo i da je njegova ekipa bila željna da se dokaže pred domaćom publikom.

"Za tako nešto radimo celog života. Želja za dokazivanjem. Svaki novi dan je novo vreme i mesto za dokazivanje i gde ćete lepše da se predstavite nego pred domaćom publikom", rekao je Glušac.