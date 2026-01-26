Slušaj vest

Golman vaterpolo reprezentacije Srbije Milan Glušac izjavio je danas da je osvajanje zlata na nedavno završenom Evropskom prvenstvu u Beogradu neverovatan osećaj i da smatra da on i njegovi saigrači još uvek nisu svesni uspeha koji su postigli.

"Neverovatan osećaj, kao da sanjam i da se nisam budio čitavog dana. Mislim da još nismo svesni šta smo uradili i da ćemo to biti tek za par meseci", naveo je Glušac za Radio-televiziju Srbije (RTS).

Slavlje vaterpolista Srbije Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Reprezentacija Srbije osvojila je titulu prvaka Evrope, pošto je u nedelju u finalu Evropskog prvenstva u Beogradu pobedila selekciju Mađarske 10:7.

Glušac je rekao da su on i njegovi saigrači loše započeli prvenstvo, potcenivši selekciju Holandije u prvoj utakmici šampionata.

"Nismo otvorili najbolje. Mučili smo se sa Holanđanima, ali smo znali da moramo sve da pobedimo, ako želimo da osvojimo prvenstvo. Nažalost, nismo maksimalno shvatili Holandiju, uzeli smo dva boda i to nam je otežalo drugi krug. Uspeli smo na kraju da dođemo do svih pobeda i slavimo na kraju", kazao je Glušac.

Golman reprezentacije Srbije rekao je da smatra da je utakmica drugog kola prve faze protiv Španije bila najteža utakmica na turniru.

"Najlakše je bilo finale, a najteže protiv Španije, jer je to bila prelomna utakmica, ili jesmo ili nismo", izjavio je Glušac.

Glušac je naveo i da je njegova ekipa bila željna da se dokaže pred domaćom publikom.

"Za tako nešto radimo celog života. Želja za dokazivanjem. Svaki novi dan je novo vreme i mesto za dokazivanje i gde ćete lepše da se predstavite nego pred domaćom publikom", rekao je Glušac.

Ne propustiteOstali sportoviMILAN GLUŠAC JE HEROJ NACIJE: Čudesni srpski golman spustio "roletnu" Mađarima! Pogledajte četiri odbrane u jednom napadu...
Milan Glušac
Ostali sportovi"MILAN GLUŠAC OSTAO BEZ MAJKE U TREĆEM RAZREDU" Vodio je našu zemlju do zlata, profesorka otkrila: Ubeđena sam da je igrao za nju
Milan Glušac
Ostali sportoviODAKLE JE PREZIME GLUŠAC? Milan ga je proslavio na Evropskom prvenstvu, a mnogi nikada nisu ni čuli za njega!
Milan Glušac
Ostali sportoviISPLIVALA FOTOGRAFIJA STARA 11 GODINA! Heroj Srbije je imao samo 13 godina, a čovek pored njega je već bio veliki šampion
Milan Glušac
Ostali sportoviMILAN GLUŠAC - OD ANONIMUSA DO APSOLUTNOG HEROJA! Filmska priča junaka Srbije! Stao na gol kada je bilo najteže i pokazao kako se postaje šampion!
Milan Glušac

Himna Bože pravde na vaterpolo finalu Izvor: Kurir