Rukometaši Danske plasirali su se u polufinale Evropskog prvenstva
EVROPSKO PRVENSTVO
MOĆNA DANSKA U POLUFINALU EVROPSKOG PRVENSTVA: Domaćin razbio Nemačku nakon spektakla u Herningu!
Slušaj vest
Danska je u velikom derbiju grupe 1 savladala Nemačku rezultatom 31:26 i kolo pre kraja obezbedila plasman u polufinale.
Srbija - Nemačka, rukomet Foto: Sina Schuldt / AFP / Profimedia, Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn / imago stock&people / Profimedia
Vidi galeriju
O drugom polufinalisti iz ove grupe odlučiće Nemačka i Francuska u poslednjem kolu u međusobnom duelu.
Ovako trenutno izgleda tabela grupe 1, kolo pre kraja.
Пласман обезедио Sofascore
Briljirali su večeras dvojica najboljih danskih rukometaša Simon Pitlik i Matijas Gidsel sa po osam pogodaka, dok Renars Uščins bio šestostruki strelac za Nemce.
Poslednje kolo na programu je u sredu,
Reaguj
Komentariši