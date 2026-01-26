Slušaj vest

Danska je u velikom derbiju grupe 1 savladala Nemačku rezultatom 31:26 i kolo pre kraja obezbedila plasman u polufinale.

Srbija - Nemačka, rukomet Foto: Sina Schuldt / AFP / Profimedia, Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn / imago stock&people / Profimedia

O drugom polufinalisti iz ove grupe odlučiće Nemačka i Francuska u poslednjem kolu u međusobnom duelu.

Ovako trenutno izgleda tabela grupe 1, kolo pre kraja.



Briljirali su večeras dvojica najboljih danskih rukometaša Simon Pitlik i Matijas Gidsel sa po osam pogodaka, dok Renars Uščins bio šestostruki strelac za Nemce.

Poslednje kolo na programu je u sredu,

