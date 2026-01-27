Slušaj vest

Selekcija Hrvatske ulazi u poslednja dva kola sa dobrim šansama za plasman u polufinale rukometnog Evropskog prvenstva.

Hrvatska, Island, Švedska i Slovenija imaju po četiri boda u grupi, a dva najbolja će proći u polufinale.

I dok Hrvati sa dosta samopouzdanja dočekuju meč sa Slovenijom u utorak, rukometna Evropa bruji o potezu hrvatskog selektora Dagura Sigurdsona.

Islanđanin je svoje rukometaše motivisao na neobičan način. On je u svlačionici tima zalepio na zid poruku koju je na društvenim mrežama objavio bivši danski reprezentativac Rasmus Bojsen.

Bojsen je ljubiteljima rukometa u Srbiji postao poznat pre sedam dana kada je prozvao našu selekciju posle poraza od Austrije i ispadanja sa Evropskog prvenstva.

Danac je poznat po oštrim stavovima, pa je tako uoči prvenstva prognozirao da će Hrvatska biti najveće razočaranje šampionata. Tu njegovu prognozu je sada hrvatski selektor zalepio na zid svlačionice, kako bi dodatno motivisao rukometaše.

I za sada mu dobro ide.

Hrvatska u utorak igra protiv Slovenije, a dva dana kasnije protiv Mađarske.