Slušaj vest

Delfini su pred domaćom publikom u Beogradu stigli do zlatne medalje na Evropskom prvenstvu, a jedan od junaka turnira bio je mladi čuvar mreže Milan Glušac.

Od prvog meča jasno je stavio do znanja da je naša mreža u sigurnim rukama, pa ne čudi što je na kraju zasluženo uvršten u idealni tim šampionata.

Glušac, rođen 30. septembra 2002. godine, najmlađi je član selekcije Uroša Stevanovića, ali je uprkos godinama izrastao u jednog od ključnih faktora na putu ka evropskom zlatu. Njegove intervencije donosile su stabilnost ekipi, a publika je to umela da prepozna, dobio je najveći aplauz na predstavljanju i skandiranje „MVP“.

1/7 Vidi galeriju Milan Glušac Vaterpolo reprezentacija Srbije Foto: Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026

Ipak, put do statusa heroja nacije nije bio ni malo jednostavan. Kako je otkrila Katarina Stevanović, profesorka fizike iz Sportske gimnazije u Beogradu, koju je Glušac pohađao, mladi golman je u trećem razredu ostao bez majke, što je ostavilo dubok trag na njegov životni i sportski put.

Veliku podršku dobija i od svog kuma Lazara Slavkovića, koji se tim povodom oglasio na Instagramu uz zajedničku fotografiju iz Arene.

- Slava Bogu za sve. Šampion! Ponos - napisao je Lazar.

Inače, Slavković je branio boje Partizana u mlađim kategorijama, gde je stigao sa svega 11 godina. Karijeru je dalje gradio kroz Teleoptik i Zemun, a potom i Novi Pazar, u čijem je dresu zabeležio deset nastupa. Poslednjih godina branio je boje Budućnosti iz Dobanovaca, Kabela i trenutno Prve Iskre iz Bariča.