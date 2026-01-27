Slušaj vest

Najefikasniji kod reprezentacije Islanda bili su Elidi Vidarson i Ori Frejr Porkelson sa po osam golova.

Kod selekcije Švajcarske najefikasniji je bio Noam Leopold sa sedam pogodaka.

Island je prvi na tabeli Grupe 2 sa pet bodova, dok Švajcarska zauzima pretposlednje, peto mesto sa dva boda.

Island će u poslednjem, četvrtom kolu druge faze igrati protiv Slovenije, dok Švajcarsku očekuje duel sa Švedskom.

(Beta)

Ne propustiteOstali sportoviEVROPSKO PRVENSTVO U PORTUGALU: Vaterpolistkinje Srbije ubedljivo izgubile od Italije
profimedia0625057884.jpg
Ostali sportoviOVO NISTE ZNALI O HEROJU SRBIJE! KUM MILANA GLUŠCA JE NEKADA BRANIO ZA PARTIZAN! U pitanju je poznati golman, a njegova slika iz Arene je oduševila celu naciju!
Milan Glušac
Ostali sportoviMANDIĆ JE "SIN MOJ", A GLUŠAC... Legendarni Igor Milanović otvorio dušu za Kurir posle zlata vaterpolista: To je KLJUČ ZA USPEH!
Igor Milanović.jpg
Ostali sportoviMIHAEL ŠUMAHER NIJE VIŠE VEZAN ZA KREVET: Isplivali šokantni detalji života slavnog vozača Formule 1
shumaher.jpg

Devojka prvi put komentariše fudbal na TV Arena Sport Izvor: Arena Sport