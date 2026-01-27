Rukometna reprezentacija Islanda odigrala je u Malmeu nerešeno protiv selekcije Švajcarske 38:38 (19:19), u utakmici trećeg kola Grupe 2 druge faze Evropskog prvenstva.
Ostali sportovi
PODELA BODOVA U MALMEU: Remi rukometaša Islanda i Švajcarske u drugoj fazi Evropskog prvenstva
Slušaj vest
Najefikasniji kod reprezentacije Islanda bili su Elidi Vidarson i Ori Frejr Porkelson sa po osam golova.
Kod selekcije Švajcarske najefikasniji je bio Noam Leopold sa sedam pogodaka.
Island je prvi na tabeli Grupe 2 sa pet bodova, dok Švajcarska zauzima pretposlednje, peto mesto sa dva boda.
Island će u poslednjem, četvrtom kolu druge faze igrati protiv Slovenije, dok Švajcarsku očekuje duel sa Švedskom.
(Beta)
Reaguj
Komentariši