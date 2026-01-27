Slušaj vest

Rukometaši Hrvatske pobedili su Sloveniju 29:25 (14:11) u meču druge faze na Evropskom prvenstvu.

Najbolji strelci u pobedničkom timu bili su Tin Lučin sa sedam golova i David Mandić sa šest. Na golu su se istakli Matej Mandić sa sedam obrana i Dominik Kuzmanović sa četiri ključne obrane u drugom delu.

Rukometaši Hrvatske Foto: Profimedia, Pritnscreen, Aris Messinis / AFP / Profimedia

Selekcija koju sa klupe vodi Dagur Sigurdson tako je napravila džinovski korak ka plasmanu u polufinale, kolo pre kraja grupnog dela takmičenja.

Hrvati su sada prvi u grupi (3-1), a takvom epilogu i te kako je doprineo iznenađujući egal Islanda sa Švajcarcima (38:38), koji je ostrvljanima umanjio šanse da se nađu među četiri najbolja tima na šampionatu.

Ukoliko Švedska kasnije savlada Mađarsku, poslednje kolo Hrvati i Šveđani čekaće na deobi prve pozicije i kao takvi sa najvećim šansama za proboj u polufinale.

U poslednjem kolu Hrvatska se sastaje sa Mađarima.

