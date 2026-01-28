Slušaj vest

Švajcarski skijaš Loik Mejar pobedio je večeras u veleslalomu, trci Svetskog kupa voženoj u Šladmingu.Mejar, koji je bio drugi posle prve vožnje, pobedio je u noćnoj trci rezultatom 2:14,38 minuta i ostvario devetu pobedu u Svetskom kupu.

Drugo mesto zauzeo je vodeći posle prve vožnje Lukas Pinejro Broten iz Brazila sa 0,73 sekunde zaostatka.

Francuski skijaš Alban Elezi Kanaferina zauzeo je treće mesto sa 0,90 sekundi zaostatka.

Vodeći u generalnom plasmanu Švajcarac Marko Odermat zauzeo je četvrto mesto, a peti je bio Norvežanin Timon Haugan.

U plasmanu veleslaloma Odermat je prvi sa 450 bodova, ispred Pinejro Brotena sa 346 i Mejara sa 326 bodova.

Odermat ima 1.335 bodova u ukupnom plasmanu Svetskog kupa, ispred Pinejro Brotena koji ima 748 i Mejara sa 683.

Norvežanin Atle Li Mekgrat, koji je večeras bio sedmi, četvrti je sa 614 bodova, a slede ga sunarodnici Haugan sa 569 i Henrik Kristofersen, večeras 18. sa 555 bodova.

