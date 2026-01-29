Slušaj vest

Srpska rukometna reprezentacija neslavno je završila takmičenje na Evropskom prvenstvu u prvoj fazi, iako je imala šansu da prođe u doigravanje.

Kobna utakmica po Srbiju bila je ona protiv Austrije, koju su Orlovi izgubili na naverovatan način rezultatom 25:26 i tako prepustili prolazak dalje selekciji Nemačke, koju su pre toga savladali rezultatom 30:27.

Meč protiv Austrije bio koban po Srbiju Foto: Beautiful Sports International, BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy / Profimedia

Kurtagiću i Veterviku sram vas bilo

Kurir je došao u posed video snimka koji pokazuje da je Srbija bila debelo oštećena u meču protiv Austrije. Ono što je još čudnije, niko od ljudi iz srpske reprezentacije, ili Saveza nije uložio žalbu na ovu povredu pravila rukometne igre.

O čemu se zapravo radi? Bio je 19. minut prvog poluvremena, Srbija je vodila rezultatom 7:6, a Austrija je postavljala odbranu. I tada se vidi da Austrijanci prave grešku, jer im je na parketu čak osmorica rukometaša. Golman i sedam igrača u polju. I to sudijski par iz Švedske Mirza Kurtagić i Matijas Vetervik nije video, ili se makar napravio da ne vidi.

Veliki propust RSS

Da su Kurtagić i Vetervik sankcionisali ovu grešku, Austrijanci bi morali da igraju dva minuta sa igračem manje, a Srbija bi imala dodatno vreme da uveća svoju prednost. Fakat je da su Orlovi prvo poluvreme rešili u svoju korist rezultatom 13:12, ali je otvoreno pitanje, da li bi se na odmor otišlo sa većom prednošću, da su sudije radile svoj posao.

Šta bi bilo, kad bi bilo... Nema pomoći od kukanja, ali ovaj propust je svakako za nauk svima u srpskom rukometnoj reprezentaciji i Rukometnom savezu, posebno što prema novim pravilima postoji mogućnost VAR provere, pa samim tim i greške sudija. Šteta, što nismo imali čoveka da obraća pažnju na ovakve stvari. Zato smo i platili skupu cenu.

1/9 Vidi galeriju Srbija - Austrija, rukomet Foto: Beautiful Sports International, BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy / Profimedia, Maximilian Koch / imago sportfotodienst / Profimedia

Poraz skupo koštao Srbiju

Taj poraz od Austrije dodatno je urušio pozicije i status rukometne reprezentacije Srbije. Ne samo na Evropskom prvenstvu, već i u daljim takmičenjima. Em, je Srbija ispala i nije prošla dalje u borbu za medalje, em je ostala bez mogućnosti da se bori za direktan plasman na Olimpijske igre u Los Anđelesu.

Dalje, Srbija je izgubila status nosioca u baražu za Svetsko prvenstvo 2027, a ono donosi najveći broj viza za olimpijske kvalifikacione turnire. Srbija će u pretkvalifikacijama za SP igrati dvomeč protiv Litvanije. Ako prođu, posle toga dolaze kvalifikacije koje neće biti nimalo lake.

Raul Gonzales selektor srpske rukometne reprezentacije posle meča sa Austrijom Foto: Maximilian Koch / imago sportfotodienst / Profimedia

Teško na OI 2028.

Ukoliko Orlovi ne odu na SP, ili tamo ne ostvare zadovoljavajući plasman, poslednja prilika biće Evropsko prvenstvo 2028. koje se igra na početku godine u kojoj su Olimpijske igre. Ali, treba reći, da bi nam samo titula prvaka Evrope donela prolaz u Los Anđeles.

Eventualno, možda bi mogla da se otvore još dva mesta za kvalifikacione turnire, za ekipe koje se nisu ranije kvalifikovale, mada bi i tu moralo da se poklopi mnogo toga.