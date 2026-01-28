Slušaj vest

Mnogi sportisti okreću se sadržajima za odrasle i kalendarima sa golišavim sadržajem usred nedostatka novca, sponzorstava i visokih troškova.

Jedna od onih koja je odlučila da otvori nalog na Onlifansu je i olimpijska šampionka u bobu iz Nemačke Liza Buhvic.

Liza Buhvic

Treninzi u bikinijima

Nemački mediji otkrili su da je Liza Buhvic (31), osvajačica zlatne medalje u ženskom bobu na Olimpijskim igrama u Pjongčangu i svetska šampionka iz 2024. godine, nedavno otvorila nalog na Onlifansu. Platformi koja je zasnovana na pretplati i koja nudi sadržaj ekskluzivno za odrasle.

Buhvicova, rođena u Berlinu, nije se razgolitila i pokazala eksplicitne fotografije. Nemica postavlja vlastite video snimke kako trenira u sportskim grudnjacima, bikinijima i uskim odelima za bob. Svako ko poželi, da vidi ovaj sadržaj, mora prvo da plati 24,99 dolara mesečno. Njen tim, rangiran na četvrtom mestu na rang listi ženskog dubla Međunarodne federacije za bob i skeleton (IBSF), pribegao je kreiranju sadržaja zbog finansijskih problema.

- Samo troškovi tima u jednoj sezoni iznose oko 50.000 evra - požalila se Liza Buhvic i nastavila:

- Tužna realnost sportova koji nisu mejnstrim je da osvajanje zlatne medalje samo po sebi ne obezbeđuje sponzorstva.

Kategorično tvrdi

Potom je Liza objasnila zašto se odlučila na ovakav potez.

- Nisam porno glumica i nikada se neću pojaviti potpuno gola.

Ranije je takođe Liza Buhvic bila poznata po fotografisanju za nemačko izdanje magazina "Plejboj" zajedno sa drugim sportistkinjama kao načinom da promoviše pozitivnu sliku o telu sportistkinja. Uradila je to 2022. pred Olimpijske igre u Pekingu.

Sama je poručila da je to bila čast i priznanje jer je bila jedina od nemačkih olimpijki koja je u to vreme pozirala za takav magazin, i da joj je bilo važno da fotografije prihvate i ona i njena okolina.

Liza Buhvic

Skidaju se i muškarci



Njen kolega iz bob tima Nemačke Georg Flajšhauer, kočničar u muškoj ekipi, takođe je kreirao nalog na Onlifansu. Pojasnio je svoju odluku:

- Nisam porno zvezda! Onlifans mi omogućava da predstavim život elitnog sportiste i svoju fizičku spremu.

Šest nemačkih brzih klizača je dve godine zaredom napravilo kalendare sa golišavm fotografijama, zaradivši od toga 3.500 evra u prvoj godini.

Liza Buhvic sa partnerkom u bobu Nemačke

Nemci imaju problem sa sportom

Klizački par Anika Heke i Robert Kunkel, sa 140.000 pratilaca na TikToku, koristi svoju platformu za finansiranje treninga. Alpski skijaš Franc fon Almen je održao karijeru zahvaljujući kraudfandingu i pojavio se kao kandidat za zlatnu medalju na ovom događaju.

U izveštaju DPA se navodi:

- Ne mogu svi da obezbede sponzorstva kao sportisti u popularnim sportovima poput biatlona, ili da se pridruže vojsci ili policiji. Mnogi sportisti zimskih sportova se muče da pokriju troškove treninga samo uz podršku nemačke sportske fondacije.