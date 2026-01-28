Slušaj vest

Rukometna reprezentacija Islanda savladala je Sloveniju 39:31 (18:16) u trećem kolu grupe 2 druge faze Evropskog prvenstva.

Skandinavce je ova pobeda gurnula u polufinale, prvi put od 2010. godine, a treći put u istoriji.

 Island su do pobede predvodili Vidarson sa osam golova i Magnuson i Rikardson sa po sedam golova. Na drugoj strani, najbolji su bili Domen Novak (9) i Kristjan Horžen (7).

Island je privremeno prvi sa sedam bodova. Ukoliko ostane ovako, onda će u polufinalu igrati protiv boljeg iz meča Francuska - Nemačka.

A da bi ostalo tako, Hrvatska trena da izgubi od Mađarske. U tom slučaju bi Island bio prvi, a Švedska ili Hrvatska druga, pa bi išle na neprikosnovenu Dansku.

