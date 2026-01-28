Slušaj vest

Rukometaši Portugala trijumfalno su završili Evropsko prvenstvo.

U utakmici 3. kola grupe 1 druge faze, Portugalci su u Herningu savladali Španiju 35:27.

Rukomet 2025/26 Foto: PETTER ARVIDSON / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Bildbyran / ddp USA / Profimedia, Printskrin

Fransisko Košta je sa sedam golova bio najbolji kod pobednika, a po šest golova za Špance dali su Guri i Gomez.

Portugal grupu završava sa pet bodova, a Španija sa dva, ali ove dve ekipe su izgubile sve šanse da se nađu u polufinalu.

Ovde se od 18 sati Francuska i Nemačka direktno bore za polufinale, a Danska je već prošla u samu završnicu.

