IBERIJSKI DERBI PRIPAO PORTUGALU: Španija pala u utakmici za prestiž
Rukometaši Portugala trijumfalno su završili Evropsko prvenstvo.
U utakmici 3. kola grupe 1 druge faze, Portugalci su u Herningu savladali Španiju 35:27.
Rukomet 2025/26 Foto: PETTER ARVIDSON / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Bildbyran / ddp USA / Profimedia, Printskrin
Fransisko Košta je sa sedam golova bio najbolji kod pobednika, a po šest golova za Špance dali su Guri i Gomez.
Portugal grupu završava sa pet bodova, a Španija sa dva, ali ove dve ekipe su izgubile sve šanse da se nađu u polufinalu.
Ovde se od 18 sati Francuska i Nemačka direktno bore za polufinale, a Danska je već prošla u samu završnicu.
