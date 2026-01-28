Slušaj vest

Prvi turnir za odbojkaše na programu je od 10. do 14. juna u Braziliji, zatim sledi turnir u francuskom Orleanu od 24. do 28. juna, a treća sedmica Lige nacija planirana je za Beograd u periodu od 15. do 19. jula.

U okviru prvog turnira Srbija za potencijalne rivale ima Brazil, Argentinu, Belgiju, Bugarsku i Iran, na turniru u Francuskoj mogući rivali su domaćin takmičenja, Japan, SAD, Iran i Kuba, dok su u Beogradu mogući protivnici Iran, Slovenija, Turska, Nemačka i Ukrajina.

Odbojkašice Srbije će prvi turnir Lige nacija igrati u kineskom Nanđingu od 3. do 7. juna, a mogući protivnici su Kina, Poljska, Tajland, Belgija i Češka.

Turnir druge sedmice Lige nacija odbojkašice Srbije igraju na Filipinima od 17. do 21. juna, uz potencijalne rivale Japan, Italiju, Dominikansku Republiku, SAD, Češku i domaćina turnira.

Odbojkašice prvu fazu Lige nacija završavaju u Beogradu od 8. do 12. jula, a mogući rivali su Francuska, Bugarska, Holandija, Češka i Nemačka.

Svaka reprezentacija tokom jedne sedmice Lige nacija igra četiri utakmice, ukupno 12.

Na Finalnim turnirima nastupaće po osam najboljih reprezentacija u obe konkurencije.

Oba završna turnira igraju se u Kini. Žene igraju od 22. do 26. jula u Makau, dok muškarci nastupaju od 29. jula do 2. avgusta u Ningbou.

Raspored i satnica utakmica biće naknadno objavljeni.

