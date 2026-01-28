Slušaj vest

Dok drugi deo šampionata u rukometu, počinje polovinom februara, vreme je za rasplet u osmini finala Kupa Srbije.

Levi bek zeleno-belih, Miloš Bujišić (posle prebogate inostrane karijere, došao potom u Crvenu zvezdu), sada je u redovima zeleno-belih iz Loznice. Izneo je svoja očekivanja pred meč:

„Biće to za nas, jedna veoma teška utakmica, vrlo zahtevna. Ekipa Dubočice dolazi u odličnoj formi, uloga favorita sigurno ide njima, ali ne bih oduzeo sve šanse ni nama. Ekipa je sazdana od dobrih igrača koji mogu da iznenade ekipu iz Leskovca. Daćemo sve od sebe, boriti se, pa ćemo videti ko će na kraju biti bolji“.

Pivot, Goran Ristović, najbolji strelac tima iz Leskovca, u izjavi za medije rekao je:

„Ekipa Loznice je sastavljena od većine igrača, koji imaju superligaško i inostrano iskustvo. Shodno tome će i ovaj meč, biti prava poslastica za ljubitelje rukometa, a i poslednja provera za nas pred početak ligaškog dela prvenstva. Možda bi blaga prednost trebala da bude na našoj strani, međutim njihov sjajni niz u ligi i domaći teren, ne dozvoljavaju nam da se opustimo. Kup takmičenje,ne daje pravo, na popravni. Tako, da nema kalkulacija, neka bolji pobedi“.

Utakmica je na programu u sredu 28. januara, u SC Lagator, od 19h.