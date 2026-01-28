Slušaj vest

Franko Meničeli je rođen 3. avgusta 1941. godine u Rimu i bio je centralna figura italijanske muške gimnastike tokom šezdesetih godina dvadesetog veka. Tri puta je učestovao na Olimpijkim igrama, u Rimu 1960, Tokiju 1964. i Meksiku 1968. godine.

Najveći uspeh ostvario je na Olimpijskim igrama u Tokiju 1964, gde je osvojio zlatnu medalju u disciplini parter, čime je postao jedan od najuspešnijih italijanskih gimnastičara svih vremena. Na istim igrama osvojio je i srebrnu medalju, kao i jednu bronzu. Četiri godine ranije, u svom rodnom gradu Rimu, osvojio je dve bronze, ekipno i u parteru.

Ukupno je tokom karijere osvojio pet olimpijskih medalja, a važio je za izuzetno elegantnog i tehnički besprekoranog gimnastičara, zbog čega je u Italiji nosio nadimak "Plavi anđeo".

Takmičarsku karijeru završio je nakon povrede ahilove tetive na Olimpijskim igrama u Meksiku 1968. godine, ali je ostao duboko vezan za gimnastiku.

Od 1973. do 1979. godine je bio selektor i trener italijanske reprezentacije.

Za izuzetan doprinos gimnastici, Franko Meničeli je 2003. godine primljen u Internacionalnu kuću slavnih gimnastike. Italijanska gimnastička federacija oprostila se od njega rečima da je otišao jedan od najvećih sportista u istoriji italijanskog sporta.

Iza sebe je ostavio suprugu Gabrijelu i ćerke Kristijanu i Frančesku.