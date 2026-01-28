Slušaj vest

"Uzbuđen sam što se vraćam. Srce je uvek bilo i uvek će biti u boksu", rekao je 37-godišnji Fjuri.

Borba će biti održana u Velikoj Britaniji, ali nije objavljeno mesto održavanja.

"Uzbuđen sam zbog prilike. Dolazim da vodim rat. Tajson Fjuri je bio veliki šampion. Biću spremniji neko ikad da odem sa velikom pobedom", rekao je Mahmudov, ruski bokser koji je nastanjen u Kanadi.

Poslednji put Fjuri je boksovao u decembru 2024. godine, kada je drugi put poražen od Ukrajinca Oleksandra Usika, a mesec dana kasnije objavio je da se povlači iz boksa.

Pre njihove dve borbe, Fjuri je bio neporažen u 35 mečeva, od kojih je ostvario 34 pobede.

(Beta)