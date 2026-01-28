Polufinalni parovi su Danska - Island i Hrvatska - Nemačka
Ostali sportovi
NEMCI SKINULI FRANCUZE SA TRONA: U polufinalu protiv Hrvata
Slušaj vest
Rukometna reprezentacija Nemačke plasirala se u polufinale Evropskog prvenstva.
Nemci su u direktnom duelu za drugo mesto u grupi 1 savladali Francuze 38:34 i tako obezbedili prolaz u borbu za medalje. Nemačka će u polufinalu igrati protiv Francuske, dok će još uvek aktuelni evropski šampion igrati za peto mesto.
Rukomet 2025/26 Foto: PETTER ARVIDSON / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Bildbyran / ddp USA / Profimedia, Printskrin
Vidi galeriju
Knor je briljirao kod pobednika sa 10 golova, pet je dodao Uščins.
Kod Francuske, 11 pogodaka Dike Mema i devet Deskata.
Reaguj
Komentariši