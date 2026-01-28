Slušaj vest

Rukometna reprezentacija Nemačke plasirala se u polufinale Evropskog prvenstva.

Nemci su u direktnom duelu za drugo mesto u grupi 1 savladali Francuze 38:34 i tako obezbedili prolaz u borbu za medalje. Nemačka će u polufinalu igrati protiv Francuske, dok će još uvek aktuelni evropski šampion igrati za peto mesto.

 Knor je briljirao kod pobednika sa 10 golova, pet je dodao Uščins.

Kod Francuske, 11 pogodaka Dike Mema i devet Deskata.

