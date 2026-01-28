Slušaj vest

Rukometaši Hrvatske savladali su Mađarsku 27:25 u trećem kolu druge faze Evropskog prvenstva i kao pobednici grupe plasirali se u polufinale Evropskog prvenstva.

Ovom pobedom su Hrvati izbacili domaćina Švedsku, dok su Mađari od ranije ostali bez šanse za borbu za medalje.

Hrvatska bi trebalo da igra protiv Nemačke u polufinalu, dok će se u drugom polufinalu sastati Danska i Island. Ovo može da promeni eventualni poraz Danaca u poslednjoj utakmici.

U poslednjim sekundama meča došlo je do koškanja igrača dva tima, ali su strasti ubrzo smirene.

Po četiri pogotka za Hrvatsku dali su Šoštarić, Klarica, Mandić i Lučin, dok je najefikasniji u sastavu Mađarske bio Imre sa sedam golova.

