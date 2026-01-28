Slušaj vest

Serhio Ramos je svetsku slavu stekao igrajući za Sevilju i Real Madrid, kao i špansku reprezentaciju - a sada će uskočiti u bokserski ring.

Kako javljaju svetski mediji, Ramos će se boriti sa kontroverznim influenserom Endruom Tejtom na manifestaciji "Misfits Boxing" u Kataru na leto 2026. godine. Prema nezvaničnim informacijama, radi se o meču od šest rundi i plan je da se dogodi 22. avgusta.

Serhio Ramos je veliki ljubitelj borilačkih sportova i blizak je prijatelj UFC šampiona Ilije Topurije, sa kojim se i sprema za ovaj meč, navodi "Difens central".

Endru Tejt je kontroverzni influenser, ali i kik-bokser. Poznato je da je u sjajnoj formi i nedavno je okušao sreću u boksu. Rijaliti zvezda Čes Demur ozbiljno je porazio Tejta, a navodi se da su obojica zaradila po 50 miliona dolara za taj meč.

