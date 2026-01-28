Slušaj vest

Tim skokom Španovićeva je postavila i trenutno najbolji rezultat na svetu u troskoku ove sezone.

Osim nacionalnog rekorda, Ivana je ispunila i normu za Svetsko prvenstvo u dvorani, koje će biti održano u Torunju u Poljskoj od 20. do 22. marta.

(Beta)

