Najuspešnija srpska atletičarka Ivana Španović je na Tromeču reprezentacija Srbije, Hrvatske i Slovenije u disciplini troskok skokom od 14,41 metar oborila nacionalni rekord Srbije u dvorani.
Ostali sportovi
OVA ŽENA NE STAJE: Ivana Španović oborila nacionalni rekord u troskoku u dvorani
Slušaj vest
Tim skokom Španovićeva je postavila i trenutno najbolji rezultat na svetu u troskoku ove sezone.
Osim nacionalnog rekorda, Ivana je ispunila i normu za Svetsko prvenstvo u dvorani, koje će biti održano u Torunju u Poljskoj od 20. do 22. marta.
(Beta)
Reaguj
Komentariši