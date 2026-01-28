Odbojkašice Železničara poražene su na svom terenu u Lajkovcu od turskog Ezačibašija 0:3 (15:25, 16:25, 17:25), u petom kolu Grupe C Lige šampiona.
LIGA ŠAMPIONA: Odbojkašice Železničara poražene od Ezačibašija
Najbolja kod Železničara bila je Vasja Filipović sa 11 poena.
Ezačibaši su predvodile Magdalena Stisjak sa 13 i Emili Susan Isobel Maglio sa 11 poena.
Železničar je na četvrtom mestu bez osvojenog boda, a Ezačibaši je na drugom mestu sa 12 bodova.
U poslednjem, šestom kolu Železničar će 4. februara dočekati Olimpijakos, dok će Ezačibaši gostovati Vero Voleju.
