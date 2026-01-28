Slušaj vest

Najbolja kod Železničara bila je Vasja Filipović sa 11 poena.

Ezačibaši su predvodile Magdalena Stisjak sa 13 i Emili Susan Isobel Maglio sa 11 poena.

Železničar je na četvrtom mestu bez osvojenog boda, a Ezačibaši je na drugom mestu sa 12 bodova.

U poslednjem, šestom kolu Železničar će 4. februara dočekati Olimpijakos, dok će Ezačibaši gostovati Vero Voleju.

(Beta)

