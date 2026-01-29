Slušaj vest

Audi Revolut F1 tim uspostavlja višegodišnje strateško partnerstvo sa brendom Gillette, imenovavši ga za zvaničnog partneraSaradnja objedinjuje precizno inženjerstvo, visoke performanse i najsavremenije inovacijeBraun i Venus upotpunjuju partnerstvo sa različitim brend aktivacijama širom globalne scene Formule 1

Hinvil/Boston, 15. januar 2026. – Audi Revolut F1 tim danas je objavio višegodišnje strateško partnerstvo sa svetski poznatim liderom u oblasti lične nege, kompanijom Gillette, imenovavši ih zvaničnim partnerom. Partnerstvo će takođe uključivati Braun i Gillette Venus — još dva kultna brenda iz P&G portfolija proizvoda za brijanje — koji zajedno čine savez utemeljen u preciznom inženjerstvu, kultnom dizajnu i performansama na najvišem nivou.

U srži partnerstva je zajednička posvećenost preciznosti. Od kompleksnih tolerancija bolida Formule 1 do precizne geometrije žileta, i Audi Revolut F1 Tim i Gillette vode se beskompromisnim fokusom na tehničku izvrsnost i prelepo konstruisane proizvode u svojim oblastima. Više od jednog veka, Gillette postavlja standarde u inovacijama u oblasti lične nege, istovremeno oblikujući evoluciju sportskog marketinga, gradeći trajne odnose sa elitnim sportistima i sportskim platformama svetske klase. To nasleđe se prirodno uklapa sa ambicijom Audi Revolut F1 tima da se učvrsti na najvišem nivou motosporta. Dok se tim sprema da se pridruži Formuli 1, Gillette je odlučio da bude deo tog putovanja od samog početka, podržavajući tim u izgradnji globalnog prisustva i uspostavljanju snažne, prepoznatljive platforme u Formuli 1.



Partnerstvo je dodatno ojačano uključivanjem brenda Braun, spajajući dva kultna nemačka brenda. Prepoznatljivo Braun dizajnersko nasleđe i reputacija vezana za proizvode vrhunskog kvaliteta prirodno se poklapaju sa pristupom Audi Revolut F1 tima inženjeringu i performansama, stvarajući autentičnu saradnju zasnovanu na veštini i inovacijama. Uključivanje brenda Venus dodaje komplementarnu dimenziju partnerstvu, uključujući raznovrsniju, žensku publiku nove generacije u sport i angažujući ih na relevantne i značajne načine.

Partneri će zajednički raditi na integrisanom brendiranju, ekskluzivnim proizvodima i maloprodajnim konceptima, kao i na aktivacijama usmerenim ka navijačima koje sežu dalje od same trkačke staze, stvarajući snažne kulturne trenutke i imerzivna iskustva tokom cele sezone. Partnerstvo će omogućiti da brend Gillette bude istaknut na automobilima i imovini Audi Revolut F1 tima, što će odražavati potpuno integrisano prisustvo od ove sezone pa nadalje, uključujući i predstavljanje tima u Berlinu 20. januara.



Stefano Batiston, glavni komercijalni direktor Audi Revolut F1 tima: „Gillette je jedan od najznačajnijih brendova u istoriji sportskog marketinga, sa nasleđem izgrađenim na autentičnim vezama sa navijačima širom sveta. Uvođenje Gillette, zajedno sa Braun i Venus brendovima u svet Formule 1 je snažna poruka i prirodna veza sa izvanrednim globalnim partnerima koji već podržavaju naš tim. Gillette je istinski moćan brend, onaj koji deli naše uverenje da inženjerska izvrsnost i prelepo dizajnirani proizvodi mogu inspirisati samopouzdanje i emocije. Dok lansiramo Audi Revolut F1 Tim na globalnu scenu, njihova stručnost u angažovanju široke potrošačke publike čini ovu saradnju zaista moćnom, autentičnom i strateški značajnom koja će nam pomoći da unapredimo iskustva navijača na značajan način.“

Gari Kumb, izvršni direktor brenda Gillette: „Uzbuđeni smo što možemo da ozvaničimo naše partnerstvo sa Audi Revolut F1 timom dok se spremaju da se takmiče na vrhuncu motosporta. Inspirisani smo dugoročnom vizijom tima i uzbuđeni što smo deo njihovog putovanja od samog početka. Ovo partnerstvo pruža moćnu platformu za predstavljanje vrhunskog kvaliteta i performansi naših brendova fanovima širom sveta. Sa nenadmašnom tehnologijom Gillette sečiva i naprednim električnim Braun inženjeringom, vidimo jasne paralele sa timom Audi Revolut F1 i našom zajedničkom težnjom ka performansama bez kompromisa. Zajedno ćemo stvoriti nezaboravne medijske i maloprodajne aktivnosti, angažujući potrošače na inovativne načine kako na trkačkoj stazi, tako i van nje.“

Kontakt:

Vanessa Roettger

Bend Komunikacije, Audi Revolut F1 Team

+41 79 75 75 285

vanessa.roettger@audif1.com

www.audif1.com

O Audi Revolut F1 timu

Audi Revolut F1 tim je zvanični fabrički tim kompanije Audi, kako brend prvi put ulazi u FIA Svetsko prvenstvo Formule 1 2026. godine. Ovaj projekat, u kojem će Audi kreirati sopstveni hibridni pogonski sistem („pogonska jedinica“) razvijen u Nemačkoj, predstavlja vrhunski izraz filozofije proizvođača „Prednost kroz tehniku“ i otelotvoruje dugoročnu posvećenost takmičenju na vrhuncu motosporta sa jasnim ciljem borbe za svetska prvenstva do 2030. godine. Tim Audi Revolut F1 je baziran na tri lokacije: pogonsku jedinicu je razvila kompanija Audi Formula Racing GmbH u Audi Competence Center Motorsport u Nojburgu, u Nemačkoj; šasija je projektovana i trkačke operacije se upravljaju iz najsavremenijih objekata Audi Motorsport AG u Hinvilu, u Švajcarskoj; dok Audi Motorsport Technology Centre UK u Bisteru, u Velikoj Britaniji, pruža uporište u srcu „Doline motosporta“, sa direktnim pristupom vrhunskim talentima Formule 1 i ključnim strateškim partnerima. Ova integrisana struktura pruža potpunu kontrolu nad projektom, ugrađujući kulturu preciznosti, inovacija i neumornih performansi. Ulazak Audija je strateški tempiran da se poklopi sa novim propisima Formule 1 usmerenim na povećanu elektrifikaciju, jer je električni udeo hibridnog pogona povećan na skoro 50%, i uvođenjem 100% održivih goriva. Ulazak u Formulu 1, jednu od najvažnijih platformi na svetu, služi kao visokotehnološki katalizator za ceo brend Audi, delujući kao globalna scena za demonstriranje tehnološkog liderstva i povezivanje sa novom, raznovrsnom publikom stvaranjem kulturnog uticaja koji odjekuje daleko izvan trkačke staze.

O brendu Gillette

Više od 120 godina Gillette donosi preciznu tehnologiju i nenadmašne performanse proizvoda, unapređujući svakodnevni život više od 800 miliona potrošača širom sveta. Od brijanja i nege tela do nege kože i zaštite od znojenja, Gillette nudi širok asortiman proizvoda, uključujući brijače, proizvode za brijanje (gelove, pene i kreme), proizvode za negu kože, losione posle brijanja, antiperspirante, dezodoranse i gelove za tuširanje.

Za više informacija i najnovije vesti o brendu Gillette, posetite www.gillette.com.

Da biste pogledali kompletnu ponudu proizvoda, posetite www.gillette.com.



O brendu Braun

Braun, podružnica kompanije Procter & Gamble osnovana u Nemačkoj 1921. godine, razvija i proizvodi širok asortiman malih kućnih aparata koji spajaju tehničke inovacije, pouzdan kvalitet i prepoznatljiv dizajn. Portfolio proizvoda obuhvata električne brijače i proizvode za lepotu, kao i kućne aparate, satove i zvučnike. Braun proizvodi dostupni su širom sveta. Posetite www.braun.com za najnovije vesti i detaljne informacije o brendu.

O kompaniji Procter & Gamble

P&G služi potrošačima širom sveta sa jednim od najjačih portfolija pouzdanih, kvalitetnih i vodećih brendova, uključujući Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bold®, Braun®, Daz®, Fairy®, Febreze®, Gillette®, Head & Shoulders®, Herbal Essences®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, Tampax®, Venus® i Vicks®.